Zehn Verstorbene : Die Menschen im Kosovo trauern um die Todesopfer von Busunglück

Im ganzen Land gedenken Bürgerschaft und Politiker den Opfern des Unfalls vom Sonntag. Eine Person befindet sich noch immer in kritischem Zustand.

In der Haupstadt des Kosovo, Pristina, gedachten die Menschen am Sonntag mit Kerzen den Opfern des Busunglücks.

Kosovo hat am Montag der zehn Bürgerinnen und Bürger gedacht, die bei einem Busunfall in Kroatien getötet wurden. Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt, das Parlament verschob seine Sitzung. Eine Person befand sich nach dem Unglück vom Sonntagmorgen nach Angaben des kosovarischen Aussenministeriums noch im Krankenhaus in ernstem Zustand. 15 befänden sich in stabilem Zustand und 26 weitere seien aus dem Krankenhaus entlassen worden.