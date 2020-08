Kantonale Massnahmen gegen Coronavirus

«Die Menschen in der Schweiz fühlen sich orientierungslos»

Der oberste Gesundheitsdirektor hält Hektik bei den kantonalen Corona-Massnahmen für fehl am Platz. Ein Krisenmanager drängt im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus auf einheitliche Klarheit.

Die Schweiz sei ein Land, in dem viele Menschen auf engem Raum zusammenlebten, sagt Klaus. «Gerade jetzt in der Ferienzeit reisen die Schweizer heute nach Pontresina, morgen nach Ascona und übermorgen vielleicht nach Zermatt.»



Die Infektionszahlen verharren in der Schweiz seit einigen Tagen auf hohem Niveau. Bereits wurde auch wieder die 200er-Marke geknackt – wie zuletzt vor drei Monaten, als sich die Schweiz noch im Lockdown befand. Um die Verbreitung des Coronavirus besser in den Griff zu bekommen, schlug das Bundesamt für Gesundheit (BAG) den Kantonen am Donnerstag verschärfte Massnahmen vor. Dazu zählen eine Maskenpflicht in allen Läden, das zwingende Hinterlassen von Kontaktangaben in Restaurants und Ausgehlokalen sowie eine Besuchergrenze von maximal hundert Personen in Bars und Clubs. Doch bisher haben die Kantone noch keine Virus-Bremser angekündigt.