EUROGAMES IN BERN: «Die Menschen merken einfach, dass sie hier willkommen sind»

Teilnehmende der Eurogames in Bern zeigen sich begeistert vom Multisport-Event. 20min/weh

Darum gehts Vom 26. bis zum 29. Juli 2023 fanden in Bern die Eurogames statt.

Rund 2300 Sportlerinnen und Sportler aller sexueller Orientierungen und Genderidentitäten haben sich zu 20 Sportwettbewerben angemeldet.

Die Veranstalter ziehen eine durchwegs positive Bilanz.

Mit dem Demonstrationsumzug der Bern Pride ist am Samstag auch der Multisport-Anlass Eurogames 2023 zu Ende. Die Veranstalter ziehen eine durchwegs positive Bilanz. «Dank gutem Wetter konnten alle Turniere durchgeführt werden und es wurden über 500 Medaillen in 20 Sportarten und unzähligen Disziplinen und Alterskategorien verteilt», schreiben sie in einer Mitteilung. Das Gewinnen habe jedoch nicht im Zentrum gestanden. «Es ging darum, inklusiven Sport zu erleben und Menschen aus der ganzen Welt zusammenzubringen», lässt sich Greg Zwygart, Co-Präsident der Eurogames und der Bern Pride 2023, zitieren.

«Die Menschen merken einfach, dass sie hier willkommen sind»

Rund 1800 der 2300 Teilnehmenden seien extra aus dem Ausland angereist, sagte Medienchef Nik Eugster am Freitag zu 20 Minuten. Insgesamt seien schätzungsweise über 3000 Menschen für die Eurogames nach Bern gekommen. Bei den Veranstaltungen am Münsterplatz habe immer «Sommerabendstimmung» geherrscht. «Die Menschen merken einfach, dass sie hier willkommen sind», so Eugster.

Bei den Eurogames, die seit 1992 alljährlich (mit Ausnahme der Jahre, in denen die Gay Games oder Outgames stattfinden) in einer europäischen Grossstadt ausgetragen werden und im Zeichen von Vielfalt und Inklusion stehen, sind die klassische Sportarten als Programmpunkte vorgeschrieben. Jede Stadt kann aber individuelle und lokal beliebte Sportarten hinzufügen. «Mit Hiken und den freien Aktivitäten wie dem Raclette City Nightwalk haben wir viel Schweizerisches mit reingebracht», sagt Eugster und lacht.

Mehr Safe Spaces und Pride in Bern

Im Vorfeld der Euro Games gab es von der jungen SVP Kritik wegen der Regenbogen-Beflaggung in der Innenstadt. «Für uns spielt das keine Rolle», sagt Eugster. «Das beweist einfach, wie wichtig es noch ist, sichere Orte für unsere Gemeinschaft zu gestalten.» Hierfür habe man extra geschultes Sicherheitspersonal beauftragt und sei mit den Behörden in Kontakt gestanden. «Wir waren gut vorbereitet, das gehört dazu.»

Die nächsten Eurogames finden vom 17. bis zum 20. Juli 2024 in Wien statt. «Die Bern Pride soll aber in Bern bleiben», sagt Eugster. «Es ist ein guter Impuls, mit so viel Visibilität in die kommenden Jahre zu starten.» Dafür gibt es nun einen Verein, bei dem man an der Organisation der nächsten Pride mitarbeiten kann. Am 25. August gibt es hierfür eine Informationsveranstaltung.

1 / 6 Daniel Fraefel aus Luzern, Turnierdirektor Tischtennis für die Eurogames 2023 in Wankdorf. Er hat schon öfters mitgemacht und ist nun Tischtennis-Direktor. «Es sind Leute aus allen Ecken Europas da, das ist einfach sehr schön.» 20min/ Mara Wehofsky Christopher (35) machte beim Street Workout mit, Jakub (32) beim Tischtennis-Turnier. Sie waren bereits letztes Jahr dabei und haben sich dort kennengelernt. «Events für queere Menschen sollte es regelmässiger geben», sagt Christopher. 20min/ Mara Wehofsky Monika von Steffisburg (59) und Judith aus Thun (42) beim Badminton-Tunier. «Dass so viele Menschen unterschiedlicher Nationen da sind, ist der Hammer – es fägt», sagt Judith. 20min/ Mara Wehofsky

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.