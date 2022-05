Wochenlang beschossen : «Die Menschen verrotten» – das berichten die Evakuierten aus Asowstal

Hunderte Zivilisten flüchteten sich vor Wochen in das Stahlwerk Asowstal in Mariupol. Jetzt konnten 156 von ihnen evakuiert werden. Sie berichten Fürchterliches.

1 / 12 Wochenlang harren Zivilisten und Soldaten auf dem Gelände des Stahlwerks bei Mariupol im Untergrund aus. VIA REUTERS In den Kellern oder Bunkern waren jeweils bis zu 60 Menschen untergebracht. Auch jetzt sind noch Zivilisten auf dem Gelände. VIA REUTERS «Sie bombardierten im Sekundentakt... Hunde bellten und Kinder schrien. Aber der schwierigste Moment war, als uns gesagt wurde, dass unser Bunker einen direkten Treffer nicht überstehen würde», berichtet Elina Tsybultschenko. via REUTERS

Darum gehts Zivilisten sind aus dem ausgebombten Stahlwerk Asowstal evakuiert worden, das zum letzten Widerstandsnest ukrainischer Soldaten geworden ist.

Ein Konvoi von Bussen und Krankenwagen fuhr sie in die ukrainische Stadt Saporischschja.

Die Menschen berichten Erschütterndes.

«Ich hätte nie gedacht, dass die Erde so beben kann», sagt Elina Tsybultschenko. «Sie hat mehr als gebebt. Der ganze Bunker ist regelrecht gesprungen und hat gezittert». Die einstige Mitarbeiterin des Asowstahl-Werks harrte vom 2. März bis zum 1. Mai mit ihrer Familie in einem Bunker auf dem Gelände aus. Sie gehört zu den 156 Zivilisten, die am Dienstagabend aus der Anlage evakuiert werden konnten.

Bunker als Massengrab

Sie hätten gebetet, «dass die Raketen über uns fliegen, denn wenn sie die Unterkunft treffen, wären wir alle erledigt.» Sie habe sich jede Nacht mit der Angst hingelegt, nicht wieder aufzuwachen. Der Bunker, in dem sich 60 Personen aufhielten, würde zum Massengrab werden, dachte Tsybultschenko. Jetzt seien noch immer 42 Menschen in dem Bunker – «alles Zivilisten, wir hatten kein Militär im Bunker. Die Soldaten wollten uns nicht in Gefahr bringen.»

Die meisten Evakuierten hatten bereits vor Wochen auf dem riesigen Gelände des Stahlwerks Zuflucht gesucht, als ihre Häuser in Mariupol unter Beschuss zerstört wurden und das Wasser in der Stadt ausging.

«Wir mussten uns zwischen den Gebäuden bewegen»

Nach ihrer Ankunft mit einem Konvoi aus Bussen und Krankenwagen in der ukrainischen Stadt Saporischschja, berichtet auch Anna Zaitsewa: «Unter ständigem Beschuss zu stehen, auf improvisierten Matten zu schlafen, von den Druckwellen getroffen zu werden, mit dem Sohn davon zu rennen und von einer Explosion zu Boden geworfen zu werden – es war alles nur schrecklich.»

Sie trägt ihr Baby auf dem Arm und weint, als sie ihre Dankbarkeit gegenüber allen zum Ausdruck bringt – angefangen bei den eingeschlossenen Truppen, die unter Lebensgefahr Nahrung für ihr Kind fanden.

«Um Wasser zu finden, mussten wir uns zwischen den Gebäuden bewegen. Die Männer haben das für uns getan, auch mein Vater», berichtet sie. «Er wurde verwundet, aber Gott sei Dank nicht tödlich». Die ukrainischen Truppen hätten Milch für ihren Sohn besorgt. Als diese ausgegangen sei, hätten sie Griessbrei gebracht, den sie über Kerzen gekocht habe. «Ein Kind grosszuziehen ist eine schwierige Sache. Noch schwieriger ist es in einem Bunker ohne Licht», sagt Zaitsewa.

«Die Menschen verrotten»

Sergey Kuzmenko, Mitarbeiter von Asowstal, harrte seit dem 8. März unter dem Gelände des Werks aus. «Die Menschen verrotten in den Kellern und Bunkern», sagte er. Es sei feucht und kaum belüftet.

Nach der Evakuierung «sah ich sie einen sechs Monate alten Jungen, der mit einem Grashalm spielte», so die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in der Ukraine, Osnat Lubran. «Seine Mutter erzählte mir, dass dies das erste Mal in seinem Leben sei, dass er das tun könne. Und ich habe die Freudentränen gesehen, als Familienmitglieder, die zwei Monate lang in verschiedenen Teilen der Anlage eingeschlossen waren, wieder zusammengeführt wurden».

Düstere Aussichten für Zurückgebliebene

Die Evakuierung aus Asowstal wurde von der UNO und dem Internationalen Roten Kreuz (IKRK) vermittelt und organisiert. Für heute, Mittwoch, ist eine weitere Evakuierungsaktion geplant – «wenn die Sicherheitslage es zulässt», wie die ukrainische Vizepremierministerin Iryna Wereschtschuk erklärte.

Mariupol zählte vor dem russischen Angriffskrieg etwa 400’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Nach Schätzungen harren noch 100’000 Menschen in der weitgehend zerstörten Stadt aus.

Für die Zurückgebliebenen verdüstern sich die Aussichten weiter, gerade im Stahlwerk. Russland hat einen Grossangriff auf die letzte Bastion ukrainischer Kämpfer geplant und setzt dabei erstmals auch Bodentruppen und Panzer ein. Das meldet das in dem Werk verschanzte Asow-Regiment im Onlinedienst Telegram.

Schwer verletzte Soldaten auf zwei unterirdischen Stöcken

Die Zahl der ukrainischen Soldaten dort ist unbekannt. Vor Wochen hatten die Russen ihre Zahl auf 2000 geschätzt. Es gibt Berichte von über 500 verletzten Soldaten in der Anlage. Die jetzt Evakuierten sagen, dass auf zwei unterirdischen Stockwerken überall schwer verletzte Soldaten liegen würden.

Auch einige hundert Zivilisten seien noch auf der Anlage, sagte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Wereschtschuk.

Putin: «EU ignoriert ukrainische Kriegsverbrechen»

In einem Telefonat forderte der französische Präsident Emmanuel Macron den russischen Präsidenten am Dienstag dazu auf, die Fortsetzung der Evakuierung von Zivilisten zu ermöglichen.

Den Geretteten müsse dabei «gemäss internationalem humanitärem Recht» die Wahl gelassen werden, wohin sie gebracht werden, betonte der französische Staatschef. Zuvor hatte es Angaben von russischer Seite gegeben, einige der aus dem Stahlwerk geretteten Menschen seien «freiwillig» im pro-russischen Separatistengebiet geblieben.

Wladimir Putin forderte in dem Telefonat seinerseits den Westen auf, seine Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Den ukrainischen Streitkräften warf Putin Kriegsverbrechen vor, die von der EU «ignoriert» würden. Der Westen könne «dazu beitragen, diese Gräueltaten zu beenden», indem er Druck auf Kiew ausübe.