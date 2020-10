YB-Heimspiel«Die Menschen versammelten sich, als gäbe es kein Corona»

Vor dem Stadion Wankdorf in Bern bildete sich am Sonntag vor dem YB-Heimspiel eine grosse Menschentraube.

Am Sonntag fand im Berner Wankdorf s tadion erstmals wieder ein Fussballspiel vor mehr als 1000 Zuschauern statt. Beim Heimspiel der Young Boys gegen den Aufsteiger Vaduz waren 16’500 Personen zugelassen, rund 11’700 Fan s wollten den Match schliesslich live mitverfolgen. Um die Matchs im Beisein der Fans d urchführen zu können , hat YB ein 15-seitiges Schutzkonzept ausgearbeitet: Zuschauer müssen etwa eine Maske tragen , sich die Hände desinfizieren, die Covid-19-App installieren und Abstand halten . Mit L etzterem gab es beim Einlass vor dem Stadion Probleme, wie eine Leser-Reporterin schildert.

«Vor dem Stadion herrschte ein riesiges Chaos, ich fühlte mich extrem unwohl. Die Menschen versammelten sich vor dem Eingang, als gäbe es kein Corona», sagt Nadia van Rooijen, die das Spiel am Sonntag selbst besucht hat. Da zeitweise nur eine einzige Eingangstüre geöffnet gewesen sei, s eien die Leute dicht gedrängt bis auf die Strasse hinaus angestanden. «Selbst die Hygiene-Beauftragten sagten, dass sie sich bei dem ganzen Andrang nicht sonderlich wohl fühlten», so van Rooijen.

Chaos vor dem Stadion

Um sich zu schützen, hat sich van Rooijen aus der Menschenmenge zurückgezogen. Erst zehn Minuten nach Anpfiff konnte sie das Stadion in Ruhe betreten. Drinnen sei die Situation dann deutlich übersichtlicher gewesen. «Im Stadion war alles gut organisiert.» Jeder sei angewiesen worden, an seinem Platz zu bleiben , und das Schutzkonzept sei erfolgreich umgesetzt worden. « Nur der Einlass ins Stadion verlief sehr chaotisch », so van Rooijen. Die Stimmung während des Spiels sei gut gewesen.