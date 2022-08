Schlepper-Drama in Österreich : «Die Menschen wurden wie Puppen aus dem Wagen geschleudert»

Am Grenzübergang Bratislava-Jarovce/Kittsee, zwischen Österreich und der Slowakei, ist es am 13. August zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Schlepperfahrzeug gekommen.

«Entsetzlich! Die armen Menschen wurden wie Puppen aus dem Kastenwagen geschleudert», erzählt ein Augenzeuge nach der Tragödie am Grenzübergang Bratislava-Jarovce/Kittsee gegenüber der «Kronen Zeitung». Der Mann hatte laut dem Bericht gesehen, wie sich der Kleintransporter mehrmals überschlagen hatte.



Der weisse Kastenwagen sollte am Samstag gegen 9.30 Uhr am Grenzübergang Bratislava-Jarovce/Kittsee von der österreichischen Polizei kontrolliert werden. Bevor aber noch der Laderaum geöffnet werden konnte, flüchtete der russische Schlepper mit hoher Geschwindigkeit auf der A6 Richtung Kittsee. Der Mann bog in weiterer Folge auf die Ausfahrt Kittsee ab, vermutlich durch seine hohe Geschwindigkeit verlor er aber die Herrschaft über sein Fahrzeug und überschlug sich in den Strassengraben. Beim Eintreffen der Polizei stellten die Beamten fest, dass sich im Fahrzeug insgesamt 20 Personen befanden.



Für drei von ihnen kam jede Hilfe zu spät, eine Frau und zwei Männer verstarben noch an der Unfallstelle. Zumindest sieben weitere Personen wurden schwer, die anderen unbestimmten Grades verletzt. Unter den 20 Personen befanden sich auch vier Minderjährige (Kinder).