vor 1h

Kaiseraugst AG

«Die menschlichen Stinkbomben liegen immer an den gleichen Orten»

In Kaiseraugst AG liegt derzeit regelmässig und an mehreren Stellen offensichtlicher Menschenkot. Und das ausgerechnet an von Kindern frequentierten Orten.

von Oliver Braams

1 / 5 Seit geraumer Zeit verrichtet eine unbekannte Person ihr Geschäft in der Öffentlichkeit in Kaiseraugst AG. Ralf Fösgen Anwohner Ralf Fösgen findet das eine Sauerei und hat die Tatorte dokumentiert. Ralf Fösgen Neben den Kothaufen sei immer WC-Papier zu finden, weshalb er nicht an ein Tier als Täter glaubt. Ralf Fösgen

Darum gehts In Kaiseraugst AG verrichtet jemand immer wieder sein grosses Geschäft in der Öffentlichkeit.

Weil an den Tatorten WC-Papier liegt, wird nicht von einem Tier ausgegangen.

Für solche Fäkalaktionen kann es viele Gründe geben. Die BBC ging dem bereits nach.

Die Aargauer Gemeinde Kaiseraugst wird von einem Wildkacker heimgesucht. «Was ist dein Problem?», fragt sich Anwohner Ralf Fösgen auf Facebook. Er ist wütend über die Haufen in der Öffentlichkeit und hat schon mehrere Orte identifiziert, an denen die unbekannte Person regelmässig ihr grosses Geschäft verrichtet. «Seit einiger Zeit setzt jemand immer an den gleichen Ecken im Quartier Liebrütti seine Haufen hin», sagt er zu 20 Minuten.

Weil an den Tatorten immer WC-Papier liege, glaubt Fösgen nicht an ein Tier. «Nein, das ganze hat System. Da geht jemand mit Klopapier los und macht in ein Gebüsch am Strassenrand», so der Kaiseraugster. «Die menschlichen Stinkbomben liegen immer an den gleichen Orten.» Selbst mit Verdauungsproblemen gehe man doch zumindest dorthin, wo es nicht so offensichtlich ist.

Er will, dass die Menschen die Augen offenhalten und der Wildkacker erwischt wird. Laut dem Polizeireglement der Regionalpolizei unteres Fricktal droht für öffentliches Verrichten der Notdurft eine Busse von 50 Franken. Je nach Ausmass können weitere Straftatbestände hinzukommen.

Warum tut jemand so was?

«Warum machst du das immer?», fragt sich nicht nur Fösgen. Auch die Betreiber eines norwegischen Golfplatzes rätselten über das Motiv (und die Identität) einer unbekannten Person, die zehn Jahre lang ihr grosses Geschäft auf der Anlage verrichtete, wie der «Stern» 2015 schrieb. Drei Jahre später ging die BBC der Frage nach, was Menschen dazu bewegt, in der Öffentlichkeit zu koten.

Journalisten des Senders sprachen mit dem forensischen Psychologen Mike Berry von der Birmingham City University. Der Experte sagt, dass Personen, die absichtlich mehrfach denselben Ort nutzen, oft eine Nachricht platzieren wollen. «Oft soll es heissen: ‹Die Welt ist kacke, stellt euch rein›», ergänzt Mike Fisher, Direktor der British Association of Anger Management.

Konsistenz verrät Gemütszustand Der forensische Psychologe Mike Berry erzählt der BBC, dass er die Polizei immer frage, ob der Kot hart oder weich sei. Weich deute auf eine nervöse Person hin. Ist der Kot hingegen sehr hart, gehe er von einer wütenden oder verbitterten Person aus.