Barbie Beach House: Die Miete dieses Barbie-Hauses ist 570 Franken – pro Stunde

Es ist ein pinker, flauschiger Instagram-Traum: Das Barbie Beach House in Santa Monica, Kalifornien, hat alles, was sich Barbie-Fans nur wünschen können. Im detailgetreuen Nachbau des Strandhauses gibt es sechs Schlafzimmer, sechs Badezimmer, diverse weitere Räume und einen Pool im Garten.

Das Haus kann gemietet werden – allerdings nicht zum Wohnen: Es ist auf der Website Giggster ausgeschrieben, einem Vermittler für Film- und Foto-Locations. So kostet ein Aufenthalt in Barbies Beach House auch 570 Franken die Stunde, bei einem Minimum von zehn Stunden, also 5700 Franken.

Nicht alles ist pink im Barbie-Haus

Im Strandhaus ist nicht alles so pink, wie man vielleicht vermuten würde. So dominieren in der Küche Gelb und Hellblau, eines der Wohnzimmer hat einen psychedelischen Touch and Peace-Zeichen an den Wänden. Ein weiteres Zimmer hat einen grünen Teppich und eine Strandszene als Wandgemälde.