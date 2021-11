Wein, Bier, Schnaps und Tabak – Die Migros entscheidet am Samstag, ob das Alkoholverbot fallen soll

Das könnte sich jetzt ändern: Am Samstag, 6. November stimmen die Delegierten an einer Versammlung über eine Aufhebung des Verbots ab.

Die Migros darf keinen Alkohol oder Tabak verkaufen, so steht es in den Statuten.

Alkohol und Tabak gibts in der Migros nicht: Der Verkauf ist verboten. So wollte es der Gründer Gottlieb Duttweiler. Doch das könnte sich jetzt ändern. Am Samstag, 6. November stimmen die Delegierten an einer Versammlung über eine Aufhebung des Verbots ab.