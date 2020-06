Dubler-«Mohrenköpfe»

«Die Migros hat vorschnell gehandelt»

Die Migros hat die Dubler-«Mohrenköpfe» wegen Rassismus-Vorwürfen aus ihren Regalen entfernt. Andere Händler wollen folgen. Eine vorschnelle Reaktion, die andere Lieferanten verunsichern könnte, sagt der Experte.

• Die Dubler-«Mohrenköpfe» stehen unter Beschuss. Jetzt hat die Migros das Produkt entfernt und erntet von Dubler-Fans Kritik. Kann sich ein Unternehmen in so einer Situation überhaupt richtig verhalten?

• Was hätte die Migros denn besser machen können?

• Sollte sich ein Unternehmen also von seinen Kunden besser nicht vorschreiben lassen, was es tun soll?

Jede Firma, die nicht an der Börse ist, kann natürlich nach eigenem Gutdünken entscheiden, welche Produkte im Sortiment bleiben. Schlussendlich sitzen die Konsumenten aber am längeren Hebel: Sie können ein Unternehmen wie die Migros boykottieren.

• Schlussendlich hat das Ganze der Migros viel Aufmerksamkeit gebracht – war das Ganze ein PR-Coup?

Nein, in dieser Diskussion geht es nicht um Aufmerksamkeit. Die Migros hat bereits eine der stärksten Brands in der Schweiz. Die ganze Aktion wirkt vorschnell und weist darauf hin, dass das Management nervös ist. Das Unternehmen stösst bei Wachstum und Profitabilität an seine Grenzen. Das setzt die Führungsetage unter Druck und führt zu solchen Entschlüssen.

• Was bedeutet das Ganze für die Firma Dubler?

Dubler ist der grosse Verlierer in der ganzen Geschichte. Die Migros hat ihre Muskeln spielen lassen und eine langjährige Partnerschaft einfach beendet. Das kann auch andere Lieferanten verunsichern, die jetzt die Loyalität der Migros hinterfragen werden. Dass Dubler den Namen «Mohrenkopf» weiterführen will, ist verständlich. Sollte das Produkt in Zukunft aber an Beliebtheit verlieren, kann das der Firma schnell existenzielle Probleme bringen.