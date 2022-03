Mit oder ohne Alkohol - Die Migros lanciert ihr erstes eigenes Bier 

So gehts mit der Abstimmung weiter

Die 2,3 Millionen stimmberechtigten Mitglieder der zehn regionalen Migros-Genossenschaften können ab Anfang Mail brieflich per Post oder ab dem 16. Mai auch persönlich in einer Filiale ihrer Genossenschaft abstimmen. Die Stimme muss bis spätestens zum 4. Juni abgegeben werden. Ab dem 7. Juni werden die eingegangenen Stimmkarten ausgezählt. Anschliessend wird die Migros voraussichtlich Mitte Juni 2022 über die Ergebnisse informieren. Wenn sich weniger als zwei Drittel für den Alkoholverkauf aussprechen, bleibt alles beim Alten. Wenn sich mehr als zwei Drittel der Stimmenden für den Alkoholverkauf aussprechen, treten die angepassten Statuten per 1. Juli 2022 in Kraft. Mit einer Einführung des Alkoholangebots wäre voraussichtlich im Jahr 2023 zu rechnen.