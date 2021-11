Historischer Entscheid : Delegierte geben grünes Licht für Alkoholverkauf in Migros-Filialen

Am Samstag hat die Delegiertenversammlung der Migros im Grundsatz darüber abgestimmt, ob in den Läden in Zukunft Alkohol verkauft werden darf. Mit 85 zu 22 Stimmen wurde eine entsprechende Statutenänderung verabschiedet.

Die Migros darf ins Alkoholgeschäft einsteigen. Dies entschieden die Delegierten am Samstag mit 85 zu 22 Stimmen, wie der Konzern kurz nach Mittag auf Twitter schreibt. Zur Abstimmung sind drei Optionen gestanden: eine Streichung, eine Abänderung oder die Aufrechterhaltung des Artikels.

Nun können die zehn Genossenschaften bestimmen, ob sie ihre Genossenschafterinnen und Genossenschafter in einer Urabstimmung über die Aufhebung des Verkaufsverbots von Alkohol befragen und die Statuten entsprechend anpassen wollen.

«Verrat an der DNA der Migros»

Im Vorfeld der Abstimmung hatte sich das Blaue Kreuz öffentlich an die Migros gewandt: Die Abschaffung des Alkoholverbots sei ein «Verrat an der DNA der Migros», wie die Organisation in einer Medienmitteilung schreibt. Das Unternehmen riskiere damit, seinen guten Ruf als sozialer und gesellschaftsverantwortlicher Grossverteiler zu verlieren.

Für Stefan Michel, Marketingexperte der IMD Business School in Lausanne, schien die Aufhebung der bisherigen Praxis für wahrscheinlich. Denn «das Verbot ist nicht mehr zeitgemäss und völlig überholt.» Schliesslich verkaufe die Migros bereits Alkohol über Denner und Migrolino-Shops. Auch im Onlineshop bietet die Migros seit einiger Zeit Hunderte Sorten Bier, Wein und Spirituosen an.

«Beweis für die Demokratie»

Die Initiative zum Alkoholverkauf in den Migros-Filialen war von fünf Mitgliedern der Delegiertenversammlung im Vorjahr angeregt worden, wie die Migros in einer Mitteilung schreibt. Nun haben die Delegierten den Weg geebnet. Für die Präsidentin der Delegiertenversammlung, Marianne Meyer «ist das ein starker Beweis für unsere Demokratie in der Migros. Wie kein anderes Unternehmen verfügen wir über demokratische Strukturen, die zeigen, dass wir Mitbestimmung ernst nehmen».

Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschafts-Bundes Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ des Migros-Genossenschafts-Bundes und zählt 111 Mitglieder, wobei 100 Delegierte Genossenschaftsräte aus den zehn regionalen Genossenschaften sind. Die Delegiertenversammlung ist u.a. für die Änderung der MGB-Statuten, für die Wahl und Abberufung der externen Verwaltungsmitglieder und des Präsidiums der Verwaltung sowie für die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung MGB zuständig.

Das ist der Fahrplan der Migros: 6. November 2021: Die Delegiertenversammlung entscheidet darüber, ob das Alkoholverkaufsverbot aufgehoben wird.

3. Dezember 2021: Sollten mindestens zwei Drittel der Delegiertenversammlung zustimmen, kommen in einem nächsten Schritt die Verwaltungen und Genossenschaftsräte der zehn regionalen Migros-Genossenschaften zusammen. Sie müssen ebenfalls abstimmen, ob sie der Aufhebung des Alkoholverkaufsverbots zustimmen.

4. Juni 2022: In denjenigen Genossenschaften, in denen mindestens zwei Drittel der Mitglieder der jeweiligen Verwaltung sowie mindestens zwei Drittel des jeweiligen Genossenschaftsrats zugestimmt haben, kommt es zu einer Urabstimmung. Dann stimmen alle Genossenschaftlerinnen und Genossenschaftler über das Verbot ab.

2023: Nur in den Filialen von regionalen Genossenschaften, deren Mitglieder sich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen für die Aufhebung des Verbots aussprachen, könnten nun alkoholische Getränke in die Regale kommen. Je nach Ergebnis sind also regionale Unterschiede möglich.

