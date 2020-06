Die Migros verschiebt ihr Plastik-Recycling

Über die Hälfte wiederverwenden

Das wollte die Migros mit dem Plastik-Recycling-Projekt

Die Migros hatte sich mit dem Recycling-Projekt zum Ziel gesetzt, anfangs über 50 Prozent des gesammelten Plastikabfalls für Verpackungen und Produkte wiederzuverwenden. Langfristig will die Detailhändlerin aber rund 70 Prozent erreichen. Die Rücknahmestellen für Plastik werden in den Filialen der Migros gekennzeichnet sein, teilte das Unternehmen mit. Das Recycling-System sieht vor, dass Kunden den Migros Plastik-Sammelsack vor Ort in einem entsprechenden Container oder auch in einigen Filialen durch das Einwurfloch in der bestehenden Recyclingwand entsorgen. Nicht alle Filialen verfügen über eine entsprechende Rückgabemöglichkeit, so die Migros.