Wie genau das M4Music, das Musikfestival des Migros-Kulturprozents, 2021 stattfinden wird, steht momentan noch in den Corona-Sternen. Sicher ist: Der Newcomer-Wettbewerb Demotape Clinic passiert, und du hast noch bis zum 13. Dezember um 23.59 Uhr Zeit, deinen besten neuen Song (die genauen Kriterien gibts hier zum Nachlesen) einzureichen und 3000 Franken Suisa-Fördergeld abzustauben, wenn die Fachjury ihn in einer der vier Genre-Kategorien Pop, Rock, Lyrics & Beats (the Category formerly known as Urban) und Electronic zum Sieger kürt.