Wahlen 2023: Die Mitte stellt 1100 Kandidatinnen

Die Mitte tritt insgesamt mit 1130 Kandidatinnen und Kandidaten an.

Inhaltlich setzt die Partei auf «Fairness» bei Renten, Gesundheitskosten und Co.

Die Mitte hat den Wahlkampf in Bern eröffnet.

Die Mitte setzt auf Masse. Über 1100 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl – so viele wie bei keiner anderen Partei. Der Frauenanteil bleibt aber unter 40 Prozent.

Kandidatenflut sorgt für Kritik

Insgesamt werden diesen Herbst über 5000 Kandidaturen für die 246 Parlamentssitze erwartet. Die Mitte stellt nun also 20 Prozent aller Kandidierenden, bei einem Wähleranteil von rund 14 Prozent.

Wachsen müsse die Mitte ausserhalb der Stammlande, also im Mittelland und in den urbanen Gebieten, so die Befehlsausgabe des Parteichefs. Ziel diesen Herbst sei, die Wähler- und Sitzanteile der BDP und CVP von 2019 zu halten oder leicht auszubauen. Damals schon holten CVP und BDP zusammen knapp 14 Prozent Wähleranteile.