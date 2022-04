Eine Firma aus Widnau SG will die Junkers Ju 52 wiederbeleben

Wie im Vorfeld der Luftfahrtmesse «Aero» in Friedrichshafen (D) bekannt wurde, soll eine neue Version des Oldtimer-Flugzeugs Junkers Ju 52, auch «Tante Ju» genannt, wieder in Produktion gehen .

Als Passagierflugzeug mit Namen «Ju 52 New Generation» wird das Flugzeug, welches im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, wieder in die Luft steigen. «90 Jahre nach dem Erstflug der Ju 52 soll dieses legendäre Flugzeug wieder eine Plattform bekommen», heisst es in einer Medienmitteilung der Junkers Flugwerke AG. «Momentan werden Musterteile angefertigt», sagt Tobias Koch, Head of Design, zu 20 Minuten.