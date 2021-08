Pfützen und Temperaturanstieg - «Die Mückenpopulation kann in kurzer Zeit explodieren»

Auch in der Schweiz könnte es allenfalls zu lokalen Mückenplagen kommen.

Im deutschen Halle leidet die Bevölkerung unter den Insekten – ein Ende sei nicht in Sicht, sagt ein Experte.

Mückensprays sind ausverkauft, die Bewohner sprechen von einer « Invasion » : Die deutsche Stadt Halle kämpft derzeit mit einer massiven Mückenplage, berichten lokale Medien. Ein Hausmeister sagt im Beitrag des Fernsehsenders mdr , er brauche drei Flaschen Insektenspray pro Tag. Ein Experte bezeichnet die Situation als « extrem » , ein Ende sei nicht in Sicht.

Auch hierzulande fühlen sich die Stechmücken derzeit äusserst wohl: Die anhaltenden Regenfälle führten zu vielen temporären Wasseransammlungen. Mit dem gemässigten Temperaturanstieg in den nächsten Tagen « optimale Voraussetzungen » für die Mückenausbreitung, sagt Alexander Mathis, Professor und Leiter der Abteilung Parasitologie an der Universität Zürich. Drohen der Schweiz nun ähnliche Szenarien wie im deutschen Halle?

Nach jedem Stich legen die Mücken 30 - 300 Eier

« Es ist auch in der Schweiz möglich, dass es zu solchen Mückenplagen wie Halle kommt » , sagt Mathis. Insbesondere Gartenstädte oder -siedlungen seien bei Mücken als Bruthabitat beliebt. Dort fänden sich viele unbelebte Pfützen ohne Fressfeinde, wie beispielsweise gefüllte Vasen, Kinderspielzeug oder Giesskannen. « Ist die Wassertemperatur um die 20 Grad, kann die Mückenpopulation innert kurzer Zeit explodieren » , sagt der Experte. Bereits jetzt sei die hohe Anzahl Mücken ungewöhnlich, beispielsweise im Mittelland: « In Aarau hat es sonst nie so viele Mücken » , sagt er von seinem Wohnort. « Es zeichnet sich klar ein Mückenjahr ab. »