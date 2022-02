Wangerooge : Die «Mumbai Maersk» liegt frei – doch warum fuhr der Kapitän eine Schleife?

Die etwa 400 Meter lange «Mumbai Maersk» lief am Donnerstag in der Nordsee auf Grund. Die Trackingdaten zeigen, dass der Kapitän vor der Havarie noch eine Schlaufe gefahren ist.

Erst in der Nacht gelang es dem Bergungsteam, die 400 Meter lange «Mumbai Maersk» zu bergen.

Ein erster Versuch, das Schiff zu befreien, war am frühen Donnerstagmorgen aber an sinkenden Wasserständen während der Ebbe gescheitert.

An der Bergung beteiligt waren zwei grosse Schlepper und sechs Assistenzschlepper.

Ein am Mittwochabend vor der Nordseeinsel Wangerooge auf Grund gelaufenes Containerschiff ist wieder frei. Die etwa 400 Meter lange « Mumbai Maersk konnte bei dem zweiten Versuch freigeschleppt werden», teilte das Havariekommando in der Nacht zum Freitag mit. Demnach waren zwei grosse Schlepper und sechs Assistenzschlepper vonnöten, um das unter dänischer Flagge fahrende Schiff aus dem Wattenmeer zu befreien.

Weiterhin unklar bleibt aber der Kurs des Kapitäns. Wie Trackingdaten zeigen, fuhr er kurz vor der Havarie um 23.05 Uhr am Mittwochabend noch eine Schlaufe. Und genau diese Umkehr könnte dazu geführt haben, dass das Schiff, eines der grössten Containerschiffe der Welt, vor der Wesermündung auf Grund lief. Laut RTL ist offiziell nicht bekannt, wieso das Schiff umgedreht ist. Wie RTL Nord weiter berichtet, könnte die Schifffahrtsbehörde den Containerriesen zur Umkehr gezwungen haben, weil der Liegeplatz nicht frei war.

Die «Mumbai Maersk» befand sich nach Angaben des Havariekommandos in Cuxhaven und der Maersk-Reederei auf dem Weg nach Bremerhaven, als sie sich am späten Mittwochabend bei der Ansteuerung der Wesermündung festfuhr. Schiff und Besatzung blieben der Reederei zufolge unversehrt, auch die Zufahrt zum Hafen von Bremerhaven war demnach frei. Es gebe keine Anzeichen für eine Beschädigung des Rumpfs oder den Austritt umweltgefährdender Stoffe, teilte Maersk vor der geglückten Aktion mit. Das Containerschiff liege in flacherem Gebiet auf Grund.