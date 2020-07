vor 1h

Kadebostany

Die Musik dieses Genfers läuft sogar auf dem Mond

Für einen Schweizer Act spielen Kadebostany erstaunlich selten in der Heimat. Gut möglich, dass du darum weniger über sie weisst, als du solltest. Hier sind sieben beeindruckende Facts.

von Schimun Krausz

Sag «Bonjour!» zu Guillaume de Kadebostany, An- und Federführer des gleichnamigen Musikprojekts aus Genf. Im Musik-Universum des Westschweizers ist Kadebostany nicht nur eine Band, sondern auch eine Republik, deren Präsident er ist. Darum ist sein Konterfei auf den offiziellen Banknoten des (fiktiven) Landes abgebildet. Das Wappentier der Republik ist der Gepard.

Darum gehts Kadebostany aus Genf haben eine neue EP sowie eine kleine Youtube-Doku draussen.

Und du fragst dich jetzt vielleicht: Kadebostawho?

Die Romands sind nämlich im Ausland viel bekannter als zuhause in der Schweiz.

Es ist darum an der Zeit, dass du das Kollektiv um Guillaume de Kadebostany (besser) kennenlernst.

Und dadurch auch erfährst, was es mit «Fifty Shades of Grey» am Hut hat.

Sie waren schon in den Top 10 von 30 Ländern

Am meisten erstaunt hat Bandkopf und -hirn Guillaume de Kadebostany, dass einer seiner Songs die iranische Top 10 geknackt hat, wie er gegenüber 20 Minuten sagt. In der Schweiz reichte es nie für eine Platzierung in den Single-Charts. Die Alben «Pop Collection» (2013) und «Monumental» (2018) schafften es allerdings auf Rang 55 beziehungsweise 30 der Longplay-Hitparade.

«Baby I’m Ok» ist die neuste Single des Pop-Kollektivs aus der Westschweiz, zu hören auf der frischen EP «Drama – Act 1».

Ihre Videos haben auf Youtube über eine halbe Milliarde Views

Mit grossem Abstand am meisten Plays verzeichnet das Musikvideo zu «Castle in the Snow», nämlich 28 Millionen. Präsident Kadebostany selbst zieht sich auf Youtube am liebsten alles rein, was «mit wilden Tieren zu tun» hat. «Je wilder, desto besser», meint er.

Und ja, was «Präsident Kadebostany» betrifft – der Genfer ist der selbsternannte Anführer seiner eigenen (glaubs fiktiven, wir sind uns aber nicht hundertprozentig sicher) Republik namens Kadebostany.

Dieser Song ist in der offiziellen Mond-Playlist

No shit: «Castle in the Snow» läuft im Weltall. Genauer: Der deutsche Astronaut Alexander «Astro-Alex» Gerst hat sich aus den Liedvorschlägen seiner Twitter-Followerschaft eine Raumfahrt-Playlist zusammengestellt, weils im Space Shuttle oder auf der ISS auch mal ziemlich langweilig werden könne.

Der atmosphärisch unglaublich dichte und zum Ende hin geradezu epische Popsong dürfte bei Astro-Alex auch wegen einiger Textzeilen Anklang gefunden haben, zum Beispiel «I wanna be floating in space» oder «I can see the sky» – da kann man als Raumfahrer ja gar nicht anders, als gleich im Schutzanzug zu flossen.

Sie haben den Soundtrack zum «Fifty Shades»-Trailer geliefert …

Weisst du noch, wie du vor sechs Jahren den ersten Trailer zu «Fifty Shades of Grey» geschaut hast und dachtest: «Holy shit, der Film sieht grossartig aus, den muss ich sehen!» Yeah, wir auch nicht, weil come on, niemand mit einem Funken gesunden Menschenverstands hat so reagiert. Aber: Besagter Trailer (unten zu sehen) kam wenigstens mit guter Musik daher, nämlich mit Kadebostanys Cover des Beyoncé-mit-Jay-Z-Überhits «Crazy in Love».

… wurden aber mit keinem Wort erwähnt

Es macht Sinn, dass die Trailer-Leute Kadebostanys Version verwendet haben – sie ist ungleich sexyer als das Original. Leider haben sie «vergessen» hinzuschreiben, wer dafür verantwortlich ist. «Sie haben uns einfach keinen Credit gegeben», verrät Guillaume.

Den Streifen selbst habe er nie gesehen, sagt er und begründet: «Solche Filme interessieren mich nicht.»

Sie haben schon über 500 Konzerte gespielt

Und zwar in mehr als 25 Ländern. Viele davon hat Guillaume dank seiner Musik kennengelernt, «da ich vorher nie gross rumgereist bin» . Das Land, das ihn beim Touren am meisten überrascht hat? «Mexiko. Dort habe ich mich direkt zuhause gefühlt. Ich liebe alles an diesem Ort, das süsse Chaos, das Essen, die Musik, den Geruch und die Gefahr.»

Sie traten vor 120’000 Leuten auf

Das war die bisher grösste Show von Kadebostany – im Luzhniki-Stadion in Moskau, an der Schlusszeremonie der 2018er Fussball-Weltmeisterschaft. «Das war abgefahren», so der Tonangeber, «aber ehrlich gesagt ist es stressiger, vor nur 100 Leuten zu spielen, weils so intim ist.»