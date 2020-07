Britischer Investor beim FC Basel?

Die Muttenzerkurve kommentiert die Übernahmegerüchte

Der britische Vermögensverwalter Centricus will 30 Prozent des FC Basel erwerben. Die Muttenzerkurve hat zum neusten Deal von Club-Boss Bernhard Burgener eine klar Meinung.

Doch mit der Beteiliung der britischen Investitionsfirma Centricus scheinen nicht alle einverstanden zu sein. Dies zeigt der grosse Schriftzug «Fuck off, Centricus!», der am Donnerstagmorgen die Fassade der FCB-Geschäftstelle zierte.

Der FCB-Präsident Bernhard Burgener soll 20 bis 30 Prozent seiner Anteile am Club veräussern. Dies berichtete die «Handelszeitung» anhand zwei voneinander unabhängigen Quellen. Zurzeit besässe Burgener die Mehrheit des Clubs und möchte diese auch behalten. Der Käufer sei die Investmentfirma Centricus. Die Beteiligung am Club sei Teil einer grösseren strategischen Beteiligung in der Region Basel.

Bei der Muttenzerkurve sind die Meinungen zum zu Burgeners neuestem Deal schon gemacht: Am Donnerstagmorgen ereichten 20 Minuten mehrere Leserreporter-Bilder, die den Eingang der FCB-Geschäftstelle beim St. Jakob-Park zeigen, der durch einen grossen Schriftzug verunstaltet wurde: «Fuck off, Centricus» steht da in grossen roten Lettern an der Fassade.