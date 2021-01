Nach dem mutmasslichen Tötungsdelikt in Gerlafingen sitzt der Schock tief – auch in der ehemaligen Wohngemeinde der Familie. «Das hätte man ihr nie zugetraut», sagt eine Bekannte.

Darum gehts In Gerlafingen SO wurden am Samstag zwei Mädchen tot aufgefunden – die Mutter S.G.* ist dringend tatverdächtig.

Noch bis vor Kurzem wohnte die Familie in Meinisberg BE. Dort sitzt der Schock tief.

«Sie war gut ins Dorfleben integriert und immer hilfsbereit», sagt eine Bekannte.

Kerzen stehen vor dem Haus in Gerlafingen SO, in dem am Samstag zwei Mädchen tot aufgefunden wurden. Das eine besuchte die Primarschule, das andere war noch im Kindergarten. Die Mutter der beiden toten Kinder, S.G.*, wurde unter dringendem Tatverdacht verhaftet. In derselben Wohnung lebte auch G.s dritte Tochter. Sie ist einige Jahre älter als ihre Schwestern. Ob sie sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung befand, ist noch unklar.

In Gerlafingen wohnte die Familie aber noch nicht lange: Noch im Frühling besuchten die drei Kinder die Schule in Meinisberg BE. M.F.* kannte die mutmassliche Täterin: Ihre Kinder waren zusammen im Kindergarten. «So etwas hätte man ihr nie zugetraut», sagt sie. G. habe immer gestrahlt und sei sehr hilfsbereit gewesen: «Zudem war sie gut ins Dorfleben integriert.» So habe sie etwa auch gemalt und ihre Werke bei einer Dorfausstellung zeigen können.

«Es war eine Bilderbuchfamilie»

Zusammen mit den Kindern und dem Vater der beiden jüngeren Töchter habe F. in einem alten Bauernhaus im Dorfzentrum gewohnt, so F.: «Die älteste Tochter nahm sie aus einer früheren Beziehung in die Ehe mit.» Auch die Mädchen seien sehr anständig gewesen: «Es war eine Bilderbuchfamilie», sagt F.

Mehrere Nachbarn bestätigen aber: In G.s Beziehung kriselte es immer stärker. Als die Ehe in die Brüche ging, sei die Mutter mit den Kindern weggezogen, so F. Das Jüngste habe am letzten Schultag geweint, weil es alle seine Gspänli zurücklassen musste. F. kann sich noch gut an die Situation erinnern, wie sie sagt: «Die Kindergärtnerin beruhigte das weinende Mädchen und sagte: ‹Keine Sorge, im neuen Dorf wirst du schnell Freunde finden.›»

*Name bekannt