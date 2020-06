Mädchen (1) stirbt bei Zugunfall

«Die Mutter weint seit gestern nur noch»

Ein Zug erfasste beim Bahnhof Würenlos ein Mädchen (1) tödlich. In den sozialen Netzwerken nehmen Freunde und Verwandte Abschied.

Blumen erinnern an den tödlichen Unfall am Bahnhof Würenlos AG.

Ein Teddybär, Kerzen und weisse Rosen erinnern an den tödlichen Unfall, der sich am Mittwoch am Bahnhof Würenlos ereignet hat. Ein 22 Monate altes Mädchen war auf die Gleise geraten und wurde von einem Zug erfasst. Es starb später im Spital. Laut Augenzeugen schaute der Vater Autos auf einem Parkplatz neben dem Bahnhof an und verlor seine Tochter aus den Augen. «Als er das Verschwinden der Tochter bemerkte, suchte er sie zwischen den Autos, doch er lief in die falsche Richtung», sagt der Chef des Autohändlers.