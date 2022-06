Wegen der Hitze : Streit in der Nachbarschaft sorgt für rote Köpfe

Schwüle und überhitzte Räume treiben die Menschen nach draussen. Konflikte in der Nachbarschaft sorgt immer wieder für Polizeieinsätze. Im Sommer nehmen die Auseinandersetzungen in der Schweiz zu, wie die «Sonntagszeitung» schreibt.

Einige der erbittertsten Konflikte werden unter Nachbarinnen und Nachbarn ausgetragen. Wie Statistiken zeigen, kommt es immer wieder zu erbarmungslosen Auseinandersetzungen, wenn es darum geht, wer falsch parkiert oder welcher Busch zu weit in den Garten des Nachbarn oder der Nachbarin hereinragt. Das Video vom Angriff mit Feuerlöscher und Pickel in Goppenstein VS hat in ganz Europa für Aufsehen gesorgt. Darin geht es um einen Mann, der ein Lamm am Spiess grillieren wollte und dabei von seinem Nachbarn mit Pickel und Feuerlöscher bedroht wurde.