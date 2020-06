vor 1h

Helen und Gabriel

Die nächste Generation der Kelly Family ist da

Gerade ist Angelo Kelly mit seiner Familie in der Vox-Show «Goodbye Deutschland» zu sehen. Angelos zwei älteste Kids fallen dabei besonders auf.

von Stephanie Vinzens

1 / 10 Angelo Kelly (38) hat im Mai bekanntgegeben, dass er The Kelly Family aufgrund eines Burnouts verlässt. Der jüngste im Bunde will sich künftig auf seine eigene Familienband Angelo Kelly & Family konzentrieren. Instagram/helenkelly_official Die vergangenen beiden Montage war die siebenköpfige Familie auf dem Sender Vox in der Doku-Soap «Goodbye Deutschland» zu sehen. Dabei sind besonders seine zwei ältesten Kinder Helen (17) und Gabriel (18) positiv aufgefallen. Instagram/gabrielkelly_official Helen hat schon zwei Songs geschrieben, die es auf ein Album von Angelo Kelly & Family geschafft haben. Instagram/helenkelly_official

Darum gehts Angelo Kelly (38) von The Kelly Family ist gerade mit seiner Familie in der Vox-Show «Goodbye Deutschland» zu sehen.

Besonders seine zwei ältesten Kinder Helen (17) und Gabriel (18) fallen darin positiv auf.

Sie schreiben selbst Songs und frischen das angetaubte Familien-Image auf.

In den neuen «Goodbye Deutschland»-Folgen drehte sich in den vergangenen Wochen alles um Angelo Kelly (38) und seine Familie. Kelly war das jüngste Mitglied der in den 90ern erfolgreichen Kelly Family. In der aktuellen Show wird klar: Da wächst eine neue Generation Kellys heran – und die ist ziemlich vielversprechend.

Seit einigen Jahren macht Angelo Kelly mit seiner Frau Kira und den gemeinsamen fünf Kindern Gabriel (18), Helen (17), Emma (14), Joseph (9) und William (4) unter dem Namen Angelo Kelly & Family Musik – wobei in der Vox-Doku die zwei ältesten Kids besonders herausstechen. Drei Gründe.

Sie frischen das verstaubte Image auf

Laut Angelo hören seine beiden älteren Kids viel Popmusik. Damit bringen sie etwas Freshness in den traditionellen Folk-Sound der Familie. «Die Balance zu finden, ist allerdings eine Herausforderung», so ihr Papa in der Doku-Serie.

Das Ergebnis scheint sich zu lohnen. Helens selbst geschriebene Akustik-Pop-Nummer «Regret» etwa, die auf dem neusten Familien-Album «Coming Home» zu hören ist, frischt den etwas angestaubten, typischen Irish-Folk-Kelly-Sound ziemlich auf.

Über ihren Song sagt Helen: «Es ist auf jeden F all kein L iebessong – auch wenn es sich ein bisschen so anhört . Es geht eher darum, dass F reundschaften auch kaputtgehen und es manchmal besser ist , einfach loszulassen .»

Sie haben ihre eigene Vision

Sowohl Helen als auch Gabriel bringen sich aktiv ins Songwriting ein, er steuert zudem auch instrumentale Unterstützung in Form von Gitarre und Klavier bei.

Besonders Helen hat eine klare Vorstellung davon, wie sich ihre Songs anhören sollen. Sie scheut sich dabei nicht, ihrem Vater, der auch als Produzent agiert, zu widersprechen. In «Goodbye Deutschland» wird gezeigt, wie ihr Song «Regrets» entstanden ist. So hat Angelo ohne Helens Input den Song produzieren lassen – mit dem Arrangement ist sie jedoch gar nicht zufrieden.

Sie macht ihrem Vater klar, dass der Song nicht zwingend moderner klingen, sich aber weniger depressiv und dafür wärmer anhören soll. Angelo sträubt sich zunächst zwar, weil eine Änderung viel Aufwand kostet, die 17-Jährige kann sich aber schliesslich durchsetzen. Bei der Überarbeitung sitzt sie dann gemeinsam mit ihrem Vater und weiteren Musikern im Studio und sorgt dafür, dass das Ergebnis ihren Vorstellungen entspricht.

Sie bleiben trotzdem ihrer Familien-Tradition treu

Auch wenn die zwei Teenager gerne Popmusik hören und ihren eigenen Kopf haben, legen sie einen erstaunlichen Enthusiasmus an den Tag, wenn sie gemeinsam mit ihren Eltern und jüngeren Geschwistern alte irische Volkslieder wie «Wild Rover» und «Whiskey in the Jar» oder eigene Gebetssongs wie «Stay With Me» performen.

Schön ist auch, wie die Geschwister sich gegenseitig unterstützen. Helen erzählt etwa, wie sie jedes Mal stolz auf den vierjährigen William ist, wenn er live singt – auch wenn die Stimme nicht perfekt rauskommt.