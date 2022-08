Wetter: Die nächste Gewitterwand rollt von Westen her an

Am Mittwoch werden in Teilen der Schweiz mehrere Gewitter erwartet.

Am Mittwoch ziehen Gewitter von Westen her auf.

Ist der Vormittag am Mittwoch noch grösstenteils sonnig, werden am Nachmittag vermehrt Regenschauer und Gewitter, die vom Westen her kommen, erwartet. Lokal kann es auch zu starken Gewittern kommen, vor allem in der Westschweiz und im Tessin.