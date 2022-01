Der Bixie ist die Trendfrisur 2022

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, doch der nächste grosse Haar-Trend steht bereits in den Startlöchern. Was für 2022 blüht, ist allerdings nicht komplett neu: der Bixie ist zurück. Wer nun fragend mit den Schultern zuckt, dem oder der sei verziehen. Als er in den 1990ern das letzte Mal trendete, hatte es die Welt noch nicht so mit wilden Frisuren-Namen. An den damals noch namenlosen Signature-Look von Meg Ryan, Victoria Beckham, Winona Ryder und Cameron Diaz können sich dann aber doch die meisten erinnern.