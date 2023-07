Trockenheit: Die nächste Hitzewelle rollt auf die Schweiz zu

Dies kommt der bereits «recht ausgeprägten» Trockenheit in der Schweiz eher ungelegen.

Grund dafür ist der Einfluss eines Hochdruckrückens, mit dem recht trockene und zunehmend heisse Luft in die Schweiz einströmt.

Am Wochenende soll es über 30 Grad werden, vereinzelt sind sogar Temperaturen über 35 Grad im Bereich des Möglichen.

Der Schweiz steht die nächste Hitzewelle bevor: Am kommenden Wochenende soll es wieder so richtig heiss werden. Die Temperaturen übersteigen 30 Grad und vereinzelt sind am Sonntag sogar Temperaturen über 35 Grad im Bereich des Möglichen.