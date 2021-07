Gewitter, Hagel, Regen - Die nächste Unwetter-Welle rollt über die Schweiz – im Tessin hagelt es bereits

Seit Tagen und Wochen treffen Unwetter auf die Schweiz und bringen sintflutartige Regenfälle, Gewitter, Hagel und Sturm. Am Donnerstag ist es das nächste Mal so weit. Kurz vor Mittag traf eine Front aufs Tessin. «Davon ausgehend gibt es in Zugrichtung in einem Band nach Nordnordost bis zum oberen Bodensee teils Gewitter», schreibt Meteonews in einem Tweet.