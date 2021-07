Neuer Torrekord? - Die nächsten 8,49 Tore entscheiden über den EM-Titel

Tore, Tore, Tore. An dieser EM fielen so viele Treffer wie noch nie zuvor.

Exakt 2,83 Tore durften die Zuschauer bislang pro EM-Match bejubeln. Alle 32 Spielminuten zappelte der Ball im Netz – öfter als je zuvor. Den Rekord an einer EM hält bislang das Turnier von 2012 in Polen und der Ukraine. Damals lag der Schnitt bei 2,74 Treffern.

Um diesen Rekord zu schaffen, braucht es also auch in den restlichen drei Spielen viele Treffer. Dafür spricht: Für die meisten Tore verantwortlich sind drei der vier Halbfinalisten. Von den 135 Toren erzielten die Spanier, Italiener und Dänen 34 Treffer. Auch die Engländer gehören mit acht erzielten Treffern zu den besseren Teams. Rein statistisch spricht in den letzten drei Spielen also alles für ein Torspektakel – die nächsten 8,49 Treffer sollten also den EM-Sieger ausmachen.