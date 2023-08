Wetter Schweiz: Auf das Katastrophen-Wochenende folgen Hitze-Tage

In den kommenden Tagen geht das Wetter von einem Extrem ins andere. Nach viel Nässe am Wochenende, zeigt die Temperaturkurve nächste Woche dann wieder steil nach oben.

1 / 3 Ab Montag steigt die Anzeige beim Thermometer wieder in die Höhe. Ab Mittwoch wird aller Voraussicht nach die 30-Grad-Marke regelmässig geknackt. 20min/Marvin Ancian Wollpullover und Regenjacke können nächste Woche im Schrank bleiben, stattdessen ist das Tragen von Badeshorts oder Bikini angesagt. 20min/Community Das sind die Wetteraussichten in der Schweiz bis kommenden Freitag. MeteoNews

Darum gehts Zum Start des Wochenendes und auch die Stunden danach gibt es viel Regen.

Für den Alpennordhang gilt Gefahrenstufe 2.

Vor allem ab Mitte der kommenden Woche gibt es wieder Temperaturen von oder über 30 Grad.

Von Freitagmittag bis Samstagmorgen hat der Bund wegen der starken Niederschläge die Gefahrenstufe 2 für den Alpennordhang ausgerufen. Mögliche Auswirkungen sind gemäss Bund steigende Wasserpegel von Bächen bei bereits durchnässten Böden. In Ausnahmefällen sind auch lokale Überschwemmungen möglich, z. B. in Unterführungen, Tiefgaragen oder Kellern. Der Bund empfiehlt, Ufergebiete von Fliessgewässern und steile Hänge zu meiden. Auch über das Wochenende gibt es teilweise viel Regen. Am Sonntag werden noch Temperaturen um die 16 Grad erreicht. Doch schon für nächste Woche kündigt sich eine neue Hitzewelle an.

Aussichten nächste Woche

Der Montag beginnt in der Zentral- und Ostschweiz noch mit vielen Wolken und weiteren Schauern, dies vor allem entlang der Berge. «In den Hochalpen ist es vorübergehend richtig winterlich», heisst es im Blog von MeteoNews. Noch bleiben die Temperaturen an diesem Tag verhalten, aber der Schnee beginnt in Lagen um 2000 Meter auch wieder zu schmelzen.

Von Südwesten her erreicht uns im Laufe des Dienstags immer wärmere Luft, die Nullgradgrenze steigt bis zum Abend auf über 3500 Meter – ganz im Westen sogar schon auf knapp 4000 Meter. «Die Sonne teilt sich den Himmel mit ausgedehnten Schleierwolken, in den tiefen Lagen werden schon 22 bis 25 Grad erreicht», teilt MeteoNews mit.

30-Grad-Marke wird an mehreren Tagen geknackt

Das sind gute Nachrichten für alle Gfrörlis. Wollpullover und Regenjacke können im Schrank bleiben, und geheizt wird die Wohnung auf natürlichem Wege. Der Hochsommer macht sich breit! Am Mittwoch werden Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet. Auch die Tage darauf bewegen sich die Temperaturen in ähnlich hohen Bereichen.

«Eventuell steigt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Gewitterrisiko an, für Details ist es diesbezüglich aber definitiv noch zu früh», so MeteoNews.