Till Lindemann: Verlag legt Projekt mit Rammstein-Sänger auf Eis

Auf Fotos sind blaue Flecken und Blutergüsse am Körper der Frau zu sehen. Erinnern könne sie sich an kaum etwas.

Die endgültige Entscheidung über das Erscheinen des Bildbands werde so lange zurückgestellt, bis die Vorwürfe geklärt seien, heisst es im «Börsenblatt». Bis dahin bleibe der Verlag weiter im engen Dialog mit den Autoren und dem Management. «Wir möchten uns in keiner Weise an Vorverurteilungen beteiligen, haben aber hohen Respekt vor den Frauen, die den Mut gefunden haben, ihre Sicht der Dinge zu schildern und öffentlich zu machen», wird der Verleger Clemens Schüssler zitiert.