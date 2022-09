Pressekonferenz live: Die Nagra informiert live über den Standort-Entscheid für das Atommüll-Endlager

Roman Mayer, Vizedirektor des BFE, umreisst kurz die bisherige Geschichte und Suche nach einem Endlager: Die Pflicht, solche Endlager zu bauen, trifft die AKW-Betreiber und den Bund. Zurzeit lagern die Abfälle in diversen Zwischenlagern. 1972 haben sich Bund und Betreiber in der Nagra zusammengeschlossen, um die Entsorgungspflicht gemeinsam zu erfüllen. Ursprünglich gab es keine Vorschriften. In zwei kantonalen Abstimmungen verweigerte Nidwalden die Zustimmung zum Standort Wellenberg. Dann kam das Kernenergie-Gesetz. Und der Bund übernahm das Zepter.