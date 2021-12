Mordversuch an trans Frau (19) : «Narben werden mich mein Leben lang an die Tat erinnern»

Vor zweieinhalb Jahren wurde die trans Frau Cataleya von ihrem Vater mit einem Messer angegriffen. Am Dienstag wurde der Fall vor dem Berner Obergericht neu verhandelt.

Im Mai 2019 griff ein irakischstämmiger Mann sein Kind mit einem Messer an. Den tiefen Schnitt am Hals überlebte das Opfer nur mit viel Glück.

Als C ataleya gefragt wird, wie sie heute gegenüber ihrem Vater fühle, schweigt sie lange. Dann sagt sie: « Ich verstehe nicht, wie man so etwas dem eigenen Kind antun kann. »

Vor dem Berner Obergericht wurde die heute 19-Jährige am Dienstag erneut mit den Geschehnissen des 29. Mai 2019 konfrontiert. An jenem Morgen war die trans Frau, die damals noch als Mann lebte, mit schweren Schnittverletzungen am Hals ins Spital eingeliefert worden. Wie sie im Dezember letzten Jahres vor dem Regionalgericht in Burgdorf aussagte, hatte sie ihr Vater Q.A.* mit einem Küchenmesser angegriffen. Der Beschuldigte wurde wegen versuchten Mordes zu elf Jahren Gefängnis verurteilt. Weil er das Urteil weiterzog, muss sich nun das Obergericht mit dem Fall beschäftigen.