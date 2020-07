Cape Canaveral

Die Nasa startet noch diese Woche zum Mars

Der Mars-Rover soll Spuren mikrobakteriellen Lebens, das Klima und die Geologie des Roten Planeten erforschen. Noch in dieser Woche soll es losgehen.

Der Mars-Rover Perseverance ist nach Angaben der US-Weltraumbehörde Nasa bereit für seinen Start in Florida am Donnerstag. «Ich möchte nur sagen, dass die Überprüfung der Startbereitschaft abgeschlossen ist und wir tatsächlich grünes Licht für den Start haben.» Dies sagte Nasa-Direktor Jim Bridenstine am Montag an einer Pressekonferenz.