Spieler treffen nur ins eigene Tor - Die Nati hofft gegen Italien auf den «Juventus-Fluch»

Zwei Juve-Spieler schrieben in den ersten Spielen der EM Geschichte – aber nicht im positiven Sinne.

53 Minuten sind im EM-Auftakt zwischen Italien und der Türkei gespielt, als Verteidiger Merih Demiral eine Berardi-Flanke unglücklich ins eigene Tor ablenkt. Der erste Treffer des EM-Turniers löst bei den anrennenden Italienern endlich den Knoten, dank zwei weiteren Treffern feiert die Squadra Azzurra am Schluss im Römer Stadio Olimpico einen klaren 3:0-Erfolg. Der Pechvogel der Partie ist schnell gefunden: Juventus-Abwehrspieler Merih Demiral.

Szenenwechsel: Montagnachmittag, Auftaktspiel der Gruppe E zwischen den favorisierten Polen und der Slowakei. Etwas über eine Viertelstunde ist gespielt, als Flügelspieler Robert Mak an der Seitenlinie zwei polnische Verteidiger nass macht und Richtung Tor zieht. Sein Schuss prallt vom linken Pfosten an den Hinterkopf von Polen-Goalie Wojciech Szczesny und von dort ins Tor. Es ist ein historischer Treffer, denn erstmals in der EM-Geschichte wird ein Torhüter zum Schützen eines Eigentores. Und wie schon im Eröffnungsspiel trifft es mit Szczesny erneut einen Juventus-Akteur.