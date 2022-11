Unihockey-WM: Die Nati ist Gruppensieger und geht so Topfavorit Schweden aus dem Weg

1 / 1 Die Schweiz besiegt in Winterthur die Slowakei und ist Gruppensieger. freshfocus

Darum gehts Die Schweiz besiegt an der Heim-WM die Slowakei mit 9:3.

Dank des Sieges ist die Nati Gruppensieger.

Damit gehen die Schweizer Topfavorit Schweden so lange wie möglich aus dem Weg.

Drittes Spiel an der Heim-WM, zum zweiten Mal jubeln die Schweizer Unihockeyaner. Nach dem knorzigen Start und dem unbefriedigenden 4:4 gegen Norwegen und dem Exploit mit dem Sieg gegen den vierfachen Weltmeister Finnland – es war der erste nach 18 Jahren – folgte am Dienstag die Kür. Dank des 9:3-Triumphes gegen die Slowakei gewinnt die Schweiz ihre Gruppe. Das kommt etwas unerwartet, ist aber ein grosser Erfolg.

Denn mit dem Gruppensieg verhindert die Schweiz ein frühes Duell mit der Übermannschaft im Unihockey: Dem neunfachen Weltmeister Schweden (bei 13 Endturnieren). Gegen die Skandinavier hat die Nati an einer WM-Endrunde noch nie gewonnen. Also heisst es auch an der Heim-WM, den Tre Kronor möglichst lange aus dem Weg zu gehen.

Ein deutlicher Sieg

Zwar gewannen die Schweden auch ihre Gruppe, sie bekundeten aber mehr Mühe als erwartet. Speziell gegen Tschechien musste Schweden in der letzten Partie bibbern. Erst mit einem Tor in der 56. Minute gelang der 3:3-Ausgeich. Dank dieses Punktes am Montagabend war der Gruppensieg eingetütet – was wohl auch ganz im Sinne der Schweiz war.

Diese zeigte gegen die Slowakei am Dienstag eine abgeklärte Leistung. Im ersten Spiel in der Winterthur AXA Arena – zuvor hatte die Nati zweimal im neuen ZSC-Stadion, der Swiss Life Arena in Altstetten, gespielt – machte Tim Braillard in der 5. Minute den Dosenöffner. Nach dem ersten Drittel führte die Nati 4:2, nach dem zweiten 6:2 – Claudio Laely hatte dort doppelt getroffen. Am Ende stand es 9:3, ein deutlicher Sieg, um die Gruppenphase abzuschliessen.