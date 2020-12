Das sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami zu der laufenden Planung der Uefa zur EM 2020 im Sommer 2021. Video: SFV/ete

Darum gehts Wegen der Verschiebung der EM kann die Nati ihr Basislager nicht in Rom aufschlagen.

Auch der Spielort in Baku macht Probleme.

Die Uefa will sich laut Nati-Direktor Pierluigi Tami erst im März 2021 auf den Modus mit zwölf Austragungsländern festlegen.

Es war alles organisiert, besichtigt und auch reserviert. Alles schien perfekt. Die Nati sollte während der EM in der italienischen Hauptstadt im Hotel Sheraton Parco de' Medici wohnen. Das 4-Stern-Hotel ist vom Flughafen aus in kurzer Distanz zu erreichen und umgeben von Gärten. Ein 27-Loch-Golfplatz und ein Aussenpool hätten zur Entspannung zwischen den Spielen eingeladen. Trainiert hätten die Schweizer auf dem Gelände Fulvio Bernardini der AS Roma. Wäre. Hätte.

Die EM 2020 musste wegen der Corona-Pandemie auf den Sommer 2021 verschoben werden. Doch ein halbes Jahr vor Anpfiff der Jubiläumsaustragung zum 60-jährigen Bestehen des Wettbewerbs wütet das Virus in ganz Europa, und es ist mehr denn je unklar, ob das Turnier ab 11. Juni 2021 wie geplant in zwölf Ländern ausgetragen werden kann. Nati-Direktor Pierluigi Tami deutete an einer Medienkonferenz eine mögliche Änderung an.

Die Pandemie sorgt weiter für Unsicherheit

«Wir warten auf eine Entscheidung der Uefa. Klar sind auch wir besorgt, angesichts der Austragung in zwölf Städten. Wir sehen heute nur schon wie gross die Unsicherheit in der Schweiz ist, geschweige denn in zwölf Ländern», sagt der Nati-Direktor. «Aber bleibt es so, haben wir jetzt schon ein Problem», so Tami weiter. «Wir haben in Rom unser Basiscamp gewählt, aber sehr wahrscheinlich steht der Trainingsplatz im Sommer nicht mehr zur Verfügung, weil das ganze Sportcenter umgebaut wird. In diesem Fall müssten wir eine neue Lösung finden.»

Aber wo? Alles ist möglich, aber noch ist nichts fix. Obwohl die Uefa den Modus mit den zwölf Ländern im letzten Juni nach der Verschiebung erneut bestätigte, scheint die Durchführung in dieser Art schwieriger denn je. «Die Uefa beobachtet die Situation genau, will aber am Modus festhalten. Dass der definitive Entscheid erst im März mitgeteilt wird, ist aber schon ein Signal, dass es noch andere Pläne gibt oder zumindest über andere Ideen diskutiert wird. Es hängt vieles von der Entwicklung der Pandemie in den einzelnen Ländern ab», sagt Tami.

Auch Baku unsicher

Aber nicht nur Rom, auch der zweite Spielort sorgt beim Verband für Sorgenfalten. Neben dem Virus macht in Baku ein anderes Problem zu schaffen. Wegen der unsicheren innenpolitischen Lage raten die auswärtigen Ämter derzeit von Reisen nach Aserbeidschan ab. «Die Uefa beobachtet das Ganze sehr aufmerksam, aber wir sind weiter in einer Warteposition. Wir sind in Kontakt mit der Uefa, haben aber keinen Einfluss auf den Entscheid», sagt Tami. Corona beschäftigte die Fussballnationen nicht nur 2020, Flexibilität ist wohl auch 2021 gefragt.