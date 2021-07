Die Schweizer Nati-Helden kehren einen Tag nach dem bitteren Ausscheiden an der EM in die Heimat zurück. Der Flug von St. Petersburg ist gegen 13 Uhr in Kloten gelandet. In der Nähe des Flughafens werden die Spieler Autogramme an Fans verteilen und Interviews geben. 20 Minuten ist live vor Ort.