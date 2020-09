Petkovic hat eine Stiländerung vollzogen

290 Tage musste Vladimir Petkovic warten, bis er seine Mannschaft nach dem letzten Spiel in Gibraltar wieder für einen Zusammenzug aufbieten konnte. In dieser langen Pause brütete der Nationaltrainer an einem Konzept, wie er sein Team weiterentwickeln könnte. Herausgekommen ist eine Stiländerung, die Petkovic der Schweiz verpasste. Der Plan heisst: Pressing. Dass im modernen Fussball das hohe Angreifen zum Erfolg führen kann, haben die Bayern zuletzt in der Champions League bewiesen. Die Nati zeigte phasenweise gute (in der Ukraine) bis sehr gute Ansätze (gegen Deutschland). Aber auch, dass das spannende taktische Element viel Risiko birgt, wenn es nicht konsequent umgesetzt wird.