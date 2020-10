Drei Spiele, zwei Niederlagen Die Nati unter Druck – der Abstieg in die B-Gruppe droht

1 / 8 Mikel Oyarzabal brachte Spanien schon in der 14. Minute in Führung. Dem Tor des ManCity-Angreifers ging allerdings ein ungenaues Zuspiel von Goalie Yannn Sommer an die Adresse von Granit Xhaka voraus. Foto: Alexandra Wey (Keystone) Granit Xhaka war im dümmsten Moment ausgerutscht und machte damit Mikel Merino den Platz frei, dazwischen zu grätschen. Foto: Keystone Doppelt bitter war, dass Loris Benito nur drei Minuten zuvor zu einer Grosschance kam, die Goalie David de Gea im letzten Moment vereitelte. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Darum gehts Die Schweiz verliert in Spanien 0:1.

Das ist die zweite Niederlage im dritten Gruppenspiel in der Nations League.

Der Mannschaft von Nationaltrainer Vladimir Petkovic droht der Abstieg.

Am Dienstag steht man in Deutschland deshalb schon unter Druck.

Die Nati wollte mit den Spitzenteams nicht nur mithalten, sondern versuchen, besser zu sein. Nach einem gar nicht guten Länderspieljahr 2020 muss man sagen: Den Beweis ist sie in diesem Herbst noch schuldig geblieben. Anspruch und Leistung auf dem Platz klaffen weit auseinander. Die Nati hat drei von vier Spielen verloren und riskiert bei Halbzeit in der Nations League den Abstieg aus der A-Liga.

In der B-Gruppe könnte sich die Schweiz nicht mehr mit den europäischen Spitzenteams messen. Die Gegner wären nicht wie Spanien, Belgien oder Deutschland hochkarätig, sondern mittelklassig wie Bulgarien, Nordirland oder Schottland. Die Spiele wären für die Fans weit weniger attraktiv. Und für den Verband gäbe es statt 2,25 Millionen noch 1,5 Millionen Euro Antrittsgeld. Zudem zählen die Partien in der Nations League für die Fifa-Weltrangliste und auch für das Uefa-Ranking, was wiederum Auswirkungen auf die WM-Gruppenauslosung hat.

Erstmals negative Bilanz unter Petkovic

Der Gruppensieg und die Teilnahme am Finalturnier wären sicher einer Sensation gleichgekommen in einer Gruppe mit den Weltmeistern Deutschland (2014) und Spanien (2010). Aber mit einem Abstieg musste auch nicht unbedingt gerechnet werden. Nach den Niederlagen in der Ukraine (1:2) und Spanien (0:1) und einem 1:1-Remis zuhause gegen die Deutschen muss die Schweiz sich aber damit wohl auseinandersetzen. Auch, weil sie in einer Resultatkrise steckt, wie das in der sechsjährigen Ära unter Petkovic noch nie der Fall war. Vier Partien in Folge ohne Sieg hat es unter dem Tessiner noch nie gegeben.

Drei Niederlagen in Folge kassierte die Nati einst im Frühjahr 2016, fing sich aber wieder und kam an der EM in Frankreich bis in den Achtelfinal. Drei Niederlagen, aber auch zwei Siege, lautete die Bilanz Ende 2018. Petkovic will aber nichts von einer Ergebniskrise wissen: «Wir wussten schon bei der Auslosung, dass wir mit der einen oder anderen Niederlage rechnen müssen.» Ihm sei auch die Art und Weise der Auftritte wichtig. Und da habe man einen Schritt nach vorne gemacht.»

Remis gegen Deutschland kein Zufall

Der Abend in Madrid war aber eher ein Rückschritt. Er erinnert mehr an jene Spiele in der Vergangenheit, in denen die SFV-Auswahl zwar ihre Haut in der Defensive teuer verkaufte, aber in der Offensive nicht mithalten konnte. Und schon am Dienstag wartet der nächste Weltmeister – der von 2014. «Das ist ein Prestigeduell», sagt Petkovic nach dem Spiel in Madrid. «Wir wollen zeigen, dass das Resultat zuletzt gegen Deutschland kein Zufall war.»