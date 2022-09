Julian von Moos: «Die Nati wäre das Sahnehäubchen» – FCSG-Shootingstar über seinen Aufstieg

Am 30. Juli traf von Moos gegen Meister FCZ gleich doppelt. Video: Blue

Darum gehts Julian von Moos blüht beim FC St. Gallen richtig auf.

Der gebürtige St. Galler fühlt sich beim FCSG pudelwohl.

Das war nicht bei allen seinen Stationen der Fall.

Seit dem Frühjahr hat der FC St. Gallen neuen Schwung aufgenommen. Stellvertretend für den attraktiven Angriffsfussball der Grün-Weissen steht Julian von Moos. Der 21-jährige Ostschweizer stiess im Februar 2022 zum FCSG, wo er zu mehr Spielpraxis kommen wollte. Er tat dies eindrücklich – und gehört auch in der noch jungen Saison wieder zu den torgefährlichsten Spielern der Zeidler-Truppe. 20 Minuten hat den Mann aus Salmsach TG interviewt.

Julian von Moos, Sie kommen ursprünglich aus der Ostschweiz – was bedeutet Ihnen das Engagement beim FC St. Gallen?

Es bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich bin hier aufgewachsen und habe beim FCSG meine ersten Schritte im U-Bereich gemacht. Ein Engagement hier ist daher umso wertvoller für mich. Meine Familie ist hier und auch der Club selbst ist sehr familiär. Das ist für mich beides sehr wichtig.

War das bei GC und Basel nicht der Fall? Bei welchem Club hat es Ihnen bis jetzt am besten gefallen?

In St. Gallen fühle ich mich klar am wohlsten. Auch bei GC und beim FCB hatte ich schöne Zeiten – aber nicht nur einfache. Vor allem bei Basel war es wegen des enormen Konkurrenzkampfes schwierig, zu Spielzeit zu kommen. Als junger Spieler ist das nicht immer einfach, und dann ist man ja auch noch weg von der Familie. Hier hingegen passt es perfekt.

War es hart für Sie, dass Sie beim FCB mit David Degen ausgerechnet vom Bruder und früheren Geschäftspartner Ihres langjährigen Beraters Philipp Degen aussortiert wurden?

Basel hatte schon immer ein grosses Kader. Als junger Spieler habe ich wenige Chancen bekommen. Und diejenigen, dich ich erhalten habe, habe ich nicht genutzt. So ist meine Entwicklung stehen geblieben. Ich brauchte unbedingt einen anderen Club, bei dem ich mich persönlich und sportlich weiterentwickeln konnte.

Vitesse Arnheim in den Niederlanden war dieser Club?

Genau.

Weshalb sind Sie dann nur für den Herbst 2021 geblieben?

Ursprünglich geplant war ein Jahr Leihe – oder sogar noch mehr. Ich habe aber nach einem halben Jahr abgebrochen, weil ich zu wenig Spielzeit bekommen hatte. Zum Glück hat sich dann gleich die Chance in St. Gallen aufgetan.

Bevor wir zurück zum FC St. Gallen kommen, inwiefern unterscheidet sich der niederländische Fussball von demjenigen in der Schweiz?

Es ist eine etwas andere Fussballkultur. In den Niederlanden spielt man technischer und schneller als in der Schweiz. Sogar Teams, die gegen den Abstieg kämpfen, setzen auf spielerische Mittel und spielen flach von hinten heraus. Allgemein haben mir die Niederlande sehr gut gefallen. Von der Liga und vom Land her.

Zurück zum FCSG. Seit Ihrer Ankunft in St. Gallen im Februar 2022 gibt es vom FCSG viel Positives zu berichten. Eine starke Rückrunde wurde abgelöst von einem starken Auftakt in die neue Saison. Dazwischen allerdings gab es mit der zweiten Cupfinal-Pleite in Serie einen herben Rückschlag. Wie haben Sie das Saisonende rückblickend im Kopf?

Der Cupfinal ist natürlich unglücklich verlaufen. Wir konnten nicht die Leistung abrufen, die wir den Rest der Rückrunde haben auf den Platz bringen können. Allerdings hatten wir auch danach noch gute Spiele und einen guten Abschluss gegen Lausanne. Deshalb war es alles in allem eine sehr gelungene Rückrunde. Klar, hätten wir den Cup gerne gewonnen. Aber genau wegen solcher Momente will man ja in der nächsten Saison wieder angreifen.

Wie sehr hat die zweite Cupfinal-Niederlage dem Rückhalt von Trainer Peter Zeidler (60) geschadet?

St. Gallen funktioniert hier etwas anders.

Wie?

Die Konstellation ist etwas anders aufgebaut. Es geht nicht nur um den unmittelbaren Erfolg, sondern auch um Kontinuität.

Nun greift ihr offensichtlich wieder an. Platz zwei nach sechs Runden. Was liegt drin für den FCSG?

Es ist vieles möglich. Klar, wir haben Spieler verloren, die eine wichtige Rolle gespielt hatten. Wiederum haben wir auch viel Substanz dazugewonnen. Ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt. Wenn wir vor allem die Leistungen der ersten Heimspiele dieser Saison abrufen können, habe ich ein gutes Gefühl. Der Rest liegt natürlich auch an der Konkurrenz.

Doppelpack gegen Meister FCZ, wettbewerbsübergreifend schon fünf Tore und zwei Assists. Bei Ihnen persönlich läufts momentan. Was sind die persönlichen Ziele?

Ich will hier den nächsten Schritt machen. Letzte Saison konnte ich in der Super League Fuss fassen. Nun will ich mehr und mehr Führung übernehmen. Und natürlich auf meine Tore und Assists kommen.

Das heisst, Sie wollen vorläufig in St. Gallen bleiben?

Das auf jeden Fall. Klar, im Fussball kann es immer schnell gehen. Aber ich bin nicht mit dem Gedanken zu St. Gallen gestossen, dass ich gleich wieder etwas Neues suche. Ich bin hierhergekommen, weil ich überzeugt war, dass es der perfekte Schritt für meine fussballerische Entwicklung sein und dass es auch persönlich super passen würde.

Sie haben bereits einmal für die U-21 gespielt. Nun schreiben und schreien Sie bereits einige in die A-Nati. Wann ist es so weit?

(lacht) Das ist noch sehr, sehr weit weg für mich. Aber klar, jedes Kind träumt davon, einmal sein Land vertreten zu können. So ist es natürlich auch bei mir. Aber jetzt muss ich zuerst im Club und in der U-21 meine Leistung bringen. Alles andere wäre das Sahnehäubchen.

1 / 3 Beim FC St. Gallen setzt man auf Julian von Moos. freshfocus Beim FC Basel konnte von Moos die wenigen Chancen, die er bekommen hat, nicht genutzt. Andy Mueller/freshfocus Seine Zeit bei Vitesse Arnheim in den Niederlande war nicht von Erfolg gekrönt. Nach wenigen Monaten brach von Moos die Leihe ab. freshfocus

Zwei Stürmer, die bei Basel aussortiert wurden und via St. Gallen den Weg zu neuem Schwung und in die Nati gefunden haben, sind Albian Ajeti und Cedric Itten. Sind Sie der nächste Ajitten?

(lacht) Das würde ich unterschreiben. Wenn meine Karriere so verlaufen würde, wäre ich zufrieden.

Wer ist der beste Spieler, mit dem Sie je zusammengespielt haben?

Klar, waren die Führungsspieler bei Basel beeindruckend. Aber auch hier in St. Gallen, Lukas Görtler, Lawrence Zigi oder Jordi Quntilla. Aber ein Spieler, der bisher herausgestochen ist, ist Verteidiger Richedly Bazoer, mit dem ich in Arnheim zusammengespielt habe. Ein Libero, der seinesgleichen sucht.

Zu Ihren Stärken: Sie sind schnell. Was zeichnet Sie sonst noch aus?

Ich bin ein Instinktfussballer. Ich lebe vom Gefühl auf dem Spielfeld. Mich zeichnet aus, dass ich spielintelligent bin und schnell Spielhandlungen erkennen und darauf reagieren kann. Zurzeit arbeite ich zudem an meiner Torgefährlichkeit und der Sicherheit vor dem Tor.

Sie sind erst 21 Jahre alt, haben aber auch neben dem Platz viel erlebt. Das wäre beispielsweise die ewige Leidensgeschichte um Ihre entzündeten Mandeln. Oder Ihr Vater, der Ihre damals noch nicht einmal 20-jährige Mutter hat sitzen lassen und später in Brasilien auf offener Strasse erschossen wurde. Wie haben Sie gelernt, damit umzugehen? Macht Sie Ihre bewegte Geschichte auf dem Platz stärker?

Alles, was man erlebt, prägt einen. Es gibt bei Rückschlägen immer zwei Möglichkeiten: Entweder man bemitleidet sich selbst, was nicht meine Art ist. Oder man nimmt es für sich mit und probiert, damit stärker zu werden. Ich stehe grundsätzlich immer wieder auf und greife wieder an. Das ist eher meine Art.

Die Karriere von Julian von Moos 2015 – 2016 St. Gallen U-15 2016 – 2017 GC U-16 2017 – 2018 GC U-18 2018 – 2020 Basel 2020 – 2020 Wil (Leihe) 2020 – 2021 Basel 2021 – 2022 Vitesse Arnheim (Leihe) 2022 – bis jetzt St. Gallen