Bereits 58 Mal trafen die beiden Mannschaften aufeinander. Allerdings ging es in den letzten Jahren nicht mehr oft in einem Pflichtspiel gegeneinander. Zuletzt im Jahr 1999 in der EM-Qualifikation. Der letzte Sieg der Schweiz gegen das grosse Nachbarland liegt gar 28 Jahre zurück. Damals siegte die Nati in der WM Quali im Jahr 1993 durch ein Tor von Marc Hottiger.