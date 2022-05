Schweiz – Kasachstan: Schweizer beissen sich im ersten Drittel die Zähne aus

Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden liegt sechs Jahre zurück. WM 2016 in Moskau. Gegen den späteren Absteiger Kasachstan blamierten sich die Eisgenossen und verloren nach Penaltyschiessen mit 3:2. Es war der erste Sieg der Kasachen an einer A-WM seit zehn Jahren. Die Nati will sich für die Niederlage von damals revanchieren, die Chance dazu gibt es heute Abend in Helsinki.