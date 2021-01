Der neue Präsident der USA hat sich in seiner Antrittsrede an die Nation gewandt.

Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. In seiner Antrittsrede nannte er das Land «gebrochen» und blickte in jene Gräben, die sich aus Sicht vieler Beobachter gerade durch die polarisierende Art und Politik seines Vorgängers Donald Trump aufgetan haben. Diesen erwähnte Biden mit keiner Silbe – auch nicht, um sich zu bedanken, wie es Trump vor vier Jahren noch bei Barack Obama getan hatte.

Anders als Trump sprach Biden die Welt an

Für Alexander Trechsel sind die Schwerpunkte der Antrittsrede an das Land offensichtlich: «Die nationale Einheit als Hauptthema, die Biden bereits in seiner gesamten Kampagne beschworen hatte. Dann die Pandemie, wegen der Biden in seiner Rede ein Gebet für die über 400'000 Opfer im Land einfliessen liess. Und schliesslich die wichtige Suche nach der Wahrheit und die Notwendigkeit der Heilung des gebrochenen Landes, was durchaus als Hieb gegen Donald Trump verstanden werden kann, aber vor allem vor dem Hintergrund des Capitol-Sturms durch Trump-Anhänger gesehen werden muss.»