Gams SG: «Die Natter hatte den Frosch gepackt und versuchte, ihn zu fressen»

F.G. beobachtete in ihrem Biotop diesen Todeskampf zwischen einer Ringelnatter und einem Wasserfrosch.

Anfang Mai entdeckte News-Scout F. G. in ihrem Gartenteich eine Ringelnatter.

News-Scout F.G. (22) entdeckte Anfang Mai eine Schlange im Biotop in ihrem Garten. Die Ringelnatter kämpfte mit einem Frosch. «Ich erschrak und war sehr überrascht, als ich die Natter im Teich bemerkte», sagt G. zu 20 Minuten. In ihrem Biotop seien schon länger keine Ringelnattern mehr aufgetaucht. «So einen Kampf haben wir noch nie gesehen, die Natter hatte den Frosch gepackt und versuchte, ihn zu fressen», so die 22-Jährige weiter. Sie habe sich noch überlegt, dazwischen zu gehen und die Tiere voneinander zu trennen. «Ich hatte aber zu sehr Angst vor der Schlange und liess es dann sein.»