Bachelorette 2023: Yara Buol über Bettsport, Brusthaare und Boys

Unter einer Horde Männer wird die Bündnerin bald im TV nach der grossen Liebe suchen. Nun verrät sie, was sie nebst Brusthaaren an Männern liebt und wieso sie es bereut, Corona verharmlost zu haben.

Darum gehts Yara Buol ist die Bachelorette 2023, das bestätigte der Sender kürzlich in einer Mitteilung.

Die 25-jährige Bündnerin mit Wurzeln in Angola wird ab dem 17. April ihre Rosen auf 3+ verteilen.

Im ersten Interview spricht sie über ihre Trash-TV-Teilnahme, ihre «Fehler» während der Corona-Pandemie und die Faszination für Heilsteine.

Yara Buol, die neue Staffel von «Die Bachelorette» ist im Kasten. Bist du vergeben?

Meine letzte Rose habe ich verteilt und bin unglaublich happy mit meiner Entscheidung. Die Schmetterlinge im Bauch haben es bis in die Schweiz geschafft. Nun bin ich gespannt, wie sich alles entwickeln wird.

Kannst du konkretisieren, was «Schmetterlinge im Bauch» heisst?

Da ist ein Kribbeln, das ich spüre. Der Gedanke an ihn und die Situation machen mich einfach glücklich.

Wusstest du direkt beim ersten Zusammentreffen, dass er der Auserwählte sein wird?

Ich habe gleich eine Anziehung gespürt, der ich nachgegangen bin. Vor allem hat es mir seine Ehrlichkeit angetan, die sich mit der Zeit herauskristallisierte. Es hat alles seinen Grund, weshalb ich mich für ihn entschieden habe.

Wieso machst du bei der Kuppelshow mit?

Meine letzte Beziehung ist schon eine Weile her und ich sehnte mich wieder nach einem Mann an meiner Seite. Langfristig ist es klar ein Ziel von mir, eine Familie zu gründen.

Es gäbe doch auch diskrete Wege, einen Partner zu finden.

Theoretisch schon, aber ich bin in Graubünden in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo jeder jeden kennt. Nach einer Beziehung ist es schwierig, nicht an einen Kumpel des Ex-Freundes zu stossen. Weil ich Datingapps und das viele Schreiben hasse, habe ich mich für das Fernsehen entschieden.



Du bist mit 25 die jüngste aller Bachelorettes. Ist es nicht zu früh, um die Langzeitplanung jetzt schon anzugehen?

Nein. Bevor ich mich meinem Kinderwunsch widme, will ich eine längere Zeit mit einem Mann zusammen sein. Allgemein bin ich ein Mensch, der gerne vorausplant.

Hast du kein Problem mit dem Stempel einer «Trash-TV-Show»?

Gar nicht. Ich bin selbstbewusst, weiss genau, wer ich bin und was ich will. Vielleicht bezeichnen einige die Show als trashig, aber ich sehe es nicht so und bin es als Person sowieso nicht.

Viele kennen dich von Tiktok, ist es ein Hintergedanke, diese Karriere durch die Show voranzutreiben?

Keinesfalls. Ich bin bereits seit Jahren auf Tiktok und habe früher mit einer Freundin Videos gedreht. Wir haben niemals mit solch einem Erfolg gerechnet. Unsere Leben haben sich aber in verschiedene Richtungen entwickelt, weshalb wir den Account gelöscht haben. Ich denke, das zeigt auch, dass es keine meiner Prioritäten ist.

Auf dem angesprochenen Kanal war auch ein Video zu finden, in dem du Corona verharmlost.

Ja, dieses Video wurde am Anfang der Pandemie gedreht und veröffentlicht. Hätte ich damals gewusst, was es für ein Ausmass annimmt und welche Folgen es für die ganze Welt mit sich bringt, hätte ich solche Äusserungen niemals gemacht. Das war ein Fehler und es tut mir leid.

Heilsteine geben mir sehr viel Kraft und ich glaube fest daran. Yara Buol, Bachelorette 2023

Das Video ist aber erst während der Zertifikatspflicht erschienen – also zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Pandemie. Welchen Standpunkt vertrittst du wirklich?

Zu jenem Zeitpunkt war mein Standpunkt anders als heute. Damals war ich jünger und hatte mich zu wenig mit der Lage auseinandergesetzt, was ein Fehler war. Nichtsdestotrotz habe ich mich zu jeder Zeit an die Vorgaben des Bundes gehalten. Wenn ich heute an das Video denke, muss ich mir an den Kopf fassen und bereue es natürlich.

Ebenfalls umstritten sind die Heilsteine, die du auf Social Media anpreist. Woher kommt die Faszination dafür?

Ich bin damit aufgewachsen. Meinen ersten Heilstein habe ich von meiner Mama bekommen, als ich etwa sieben Jahre alt war. Mir geben sie viel Kraft und ich glaube fest daran. Dies teile ich gerne und wenn jemand dasselbe fühlt, freut es mich umso mehr.

Deine Mutter und deine Schwester finden auf Tiktok regelmässig statt. Wieso zeigt sich dein Papa nicht?

Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sich meine Eltern vor einigen Jahren getrennt haben und ich bei meiner Mama wohne. Zu meinem Vater habe ich aber nach wie vor eine enge Beziehung, nur wohnt er rund 30 Minuten weiter weg, weshalb ich ihn etwas seltener sehe.

Auf Social Media bist du oft Rassismus ausgesetzt. Was macht das mit dir?

Klar ist es nicht schön. Es muss nicht mal eine fiese Bemerkung sein, auch die kritischen und abweisenden Blicke sind schmerzhaft. Es ist mir ein Rätsel, wie Menschen andere Kulturen und Sitten diskriminieren können. Ich trage das in mir drin und bin stolz darauf, gleich wie auf meine Schweizer Werte. Ich bin aber froh, dass ich mit meiner Mutter offen darüber sprechen kann und wir uns gegenseitig stärken.

Viele Haare und vor allem Brusthaare finde ich mega sexy. Yara Buol, Bachelorette 2023

Was ist das Heftigste, das du je erlebt hast?

Ich war etwa 18 und stand mit Freunden vor einem Club, als eine Männergruppe mich verbal angegriffen hat. Sie haben klar gesagt, ich sei nicht willkommen und solle zurückgehen, woher ich gekommen sei, denn ich sei keine Eidgenossin. Das war ein wirklich schwieriger Moment für mich.

Zurück zu angenehmeren Themen: Was ist dir bei einem Mann besonders wichtig?

Primär sind es charakterliche Werte wie Ehrlichkeit, Charme, Humor, aber auch tiefgründige Gespräche auf Augenhöhe und dass man gemeinsame Ziele verfolgen kann. Aber auch Aussehen spielt eine Rolle. Ob gross, klein, Sixpack oder «Büchli», ist mir nicht so wichtig, aber er muss gepflegt sein, dabei sind mir die Hände extrem wichtig. Viele Haare und vor allem Brusthaare finde ich mega sexy.

Und worauf stehst du beim Sex?

Aussergewöhnliche Fetische habe ich keine. Ich bewege mich da eher in einem «normalen Rahmen» und bevorzuge das Bett als Spielwiese.



Wie wichtig sind Küsse?

Sehr wichtig! Sie sind die erste intime Annäherung zu einer Person und entsprechend von Bedeutung.

Wer schlecht küsst, ist also raus?

Nein, manchmal braucht es auch einen zweiten und einen dritten Anlauf, bis es perfekt ist. Ich bin da sehr geduldig, wenn das restliche Setting passt.