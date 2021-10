Chevrolet Corvette C8 Stingray - Die neue Corvette macht mehr Spass denn je

Fast zwei Jahre nach dem Marktstart in den USA kommt die achte Generation der Corvette jetzt auch offiziell nach Europa. Hierzulande startet der Sportwagen-Klassiker jetzt in der Launch-Edition zu Preisen ab 113'690 Franken für das Coupé respektive 120'760 Franken für das Cabriolet.

Mehr Spass denn je

Eine Corvette kauft man sich auch wegen des hemmungslosen Designs, aber wohl vor allem wegen des Antriebs. Hinter dem Rücken des Fahrers arbeitet der Achtzylinder mit seinem fast schon archaischen Hubraum, dessen Drehmoment von 613 Newtonmetern über ein achtgängiges Doppelkupplungsgetriebe an die Hinterachse geleitet wird. Die 296 km/h Spitze und die 3,5 Sekunden Spurtzeit von 0 auf Tempo 100 glauben wir gerne, auch ohne Gelegenheit zur Überprüfung. Die 12,1 Liter Durchschnittsverbrauch sind hingegen fraglich: Wer Corvette fährt, muss dem Tankwart Umsatz gönnen können und den CO2-Ausstoss ein Stück weit ignorieren. Trotz der Kunststoff-Karosserie vergleichsweise geringen Gewichts von 1530 Kilogramm werden in der Praxis Verbräuche jenseits von 14 Litern die Regel sein.

Spass macht die neue Corvette aber weiterhin, sogar mehr Spass als je zuvor. Das in Europa serienmässige Performance-Fahrwerk ist dem mächtigen Drehmoment aber nicht immer gewachsen und tendierte vor allem bei Nässe zum Ausbrechen, was allerdings durch das ESP schnell unterbunden wird. Die Lenkung dagegen ist sehr spitz ausgelegt, was das Fahrzeug nervös reagieren lässt. Die Brembo-Bremsen überzeugen, könnten dem Fahrer aber noch mehr Rückmeldung vermitteln. Ein elektronisches Sperrdifferential ist serienmässig an Bord.