Testfahrt in der neuen E-Klasse

Wohl keine klassische Limousine symbolisiert die automobile Business-Class stärker als die E-Klasse von Mercedes – und dies seit 75 Jahren. Die Baureihe ist ein Millionen-Seller, konservativ im Design, Massstab im Segment in Sachen Sicherheit, Technik und Komfort. Das wichtigste Modell der Schwaben kommt nun im Herbst in elfter Generation – das E steht allerdings weiterhin nicht für Elektroantrieb, aber immerhin für elektrifiziert: Denn das breite Motorenangebot umfasst ausschliesslich Mild- oder Plug-in-Hybride. Reiner Stromantrieb bleibt weiterhin dem Schwestermodell EQE vorbehalten.

Digital aufgerüstet

Die neue Generation, intern W 214 genannt, bleibt äusserlich noch immer eine traditionelle Business-Limousine – evolutionär weiterentwickelt und unverkennbar ein Mercedes. Eine kleine Revolution dagegen empfängt den Betrachter, sobald er die Türen öffnet: Das Cockpit strahlt nicht nur Luxus und Eleganz aus, sondern gehört auch beim Thema Konnektivität und Digitalisierung zum Modernsten, was derzeit in der Branche möglich ist. Zentrales Element bleibt der grosse Touchscreen in der Mitte des Armaturenbrettes, brillant in der Darstellung und extrem reaktionsschnell beim Aufrufen der Menüpunkte. Erstmals gibt es aber auch auf der Beifahrerseite einen Bildschirm.