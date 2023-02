Neue Identitätskarte: «Die neue ID sieht nicht schweizerisch aus»

51 Prozent geben zwar an, dass sie die neue Ausweiskarte schön finden, doch in den Kommentaren zeichnet sich ein anderes Bild ab.

Da ist sie, die neue Schweizer Identitätskarte. Erhältlich ist die ID ab dem 3. März. Der neue Ausweis ist mithilfe modernster Sicherheitstechniken auf den neuesten Stand gebracht worden. Das neue Design sorgt für viele Diskussionen in der 20-Minuten-Community. 15’066 Leserinnen und Leser haben in einem Voting abgestimmt. Über der Hälfte der Abstimmenden gefällt die neue ID, trotzdem würden sie diese aber erst holen, wenn die alte abgelaufen ist.

In den Kommentaren sieht es etwas anders aus. Viele Leserinnen und Leser halten an der alten Ausweiskarte fest:

«Sieht aus wie ein LSD-Trip»

Auch Roger_Baumgartner findet die ID «gar nicht schön», djblyatman präferiert die alte und pinealgland419 findet, dass die neue Ausweiskarte aussieht wie eine Krankenkassenkarte. Haggadabba bemerkt, dass es schade sei, dass das Schweizerkreuz «so winzig» sei, und meint: «Wir gleichen uns langsam an die EU-IDs an. Austauschbar.»

«Ob sie gefällt oder nicht, ist nicht relevant»

Einige Leserinnen und Leser sehen es eher pragmatisch. So schreibt BrunoSchlegel: «Hauptsache, sie ist zu gebrauchen.» Neiaberau sieht es ähnlich: «Ob sie gefällt oder nicht, ist nicht relevant. Dass sie fälschungssicher ist, ist wichtig.» Betupfter schliesst sich dem an. Ausserdem schreibt er: «Sieht ganz okay aus, ist schliesslich kein Bild, um an die Wand zu hängen. Ich hoffe aber, dass auch die Fotos besser werden. Manchmal erkennt man sich kaum noch, wenn sie mal gedruckt sind.»