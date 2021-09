Die neue Season 8 bringt den Würfelwahnsinn zu «Fortnite»

So sieht die Season 8 in «Fortnite» aus.

«Fortnite» startet in die Season 8.

Das von Alien befallene Mutterschiff aus der letzten Season konnte endlich zerstört werden, doch jetzt gibt es schon eine neue Bedrohung auf der «Fortnite»-Insel. Nach der Zerstörung fielen unzählige Würfel auf die Map und sorgen jetzt für ein mächtiges Chaos. Die Würfel erschaffen Portale, welche Spielerinnen und Spieler in eine Kippwelt bringen, die von Monstern beherrscht wird. Diese Welt wird auch «The Sideways» genannt und es herrscht dort eine geringere Schwerkraft. Bauen kann man an diesem Ort nichts. Damit man die Monster erfolgreich bekämpfen kann, gibt es neue Waffen wie das «Sideways Maschinengewehr» oder die «Sideways Minigun».

Die Würfel sind auf der ganzen Insel zu finden und bilden einen guten Landeplatz, da man viele Waffen und Kisten findet. Zudem findet man Schattensteine, mit denen man kurzfristig eine Schattengestalt annehmen kann. Jedoch blieb dies nicht unbemerkt und man muss sich an den Orten auf den Widerstand von Gegnern und Gegnerinnen einstellen.

Was wird Kevin anrichten?

Es ist nicht das erste Mal, dass Kevin, der Würfel, in «Fortnite» Angst und Schrecken verbreitet. Beispielsweise hat er im ersten Kapitel die Tilted Towers halb zerstört und verwandelte zudem Loot Lake in eine gigantische Hüpffläche. Später hob Kevin die ganze Insel von Loot Lake an und flog damit quer über die Map. Wir dürfen gespannt sein, welchen Schaden er diesmal anrichtet.